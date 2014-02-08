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۱۹ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۴۵

رضایی:

نقش بانوان ایران در پیروزی انقلاب و دفاع مقدس فراموش نشدنی است

نقش بانوان ایران در پیروزی انقلاب و دفاع مقدس فراموش نشدنی است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: استاندار کرمانشاه گفت: شور و نشاطی را که بانوان ایران که خواهران و مادران غیور مسلمان ما هستند به مبارزات علیه رژیم پهلوی و بعد از آن در فاع مقدس تزریق کرده بودند به یادمندنی و فراموش نشدنی است.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر شنبه جشن بزرگ میثاق آفتاب به مناسبت دهه مبارک فجر با همکاری ستاد بزرگداشت دهه فجر و اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری کرمانشاه در تالار شهید بهشتی شهر کرمانشاه و به منظور تجلیل از نقش بانوان در پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد.

استاندار کرمانشاه در این مراسم اظهار داشت: شور انقلاب با حضور بانوان در بطن تظاهرات و مبارزه علیه رژیم ستمشاهی چند برابر شده بود.

ابراهیم رضایی بابادی گفت: این حضور به گونه ای بود که بسیاری از شهدای انقلاب اسلامی از بانوان هستند و حتی نوع مبارزات آنها و اثرگذاری آن نتنها از مردان کمتر نبود بلکه در پاره ای از مواقع پیشرو و اثرگذارتر بود.

رضایی یادآور شد: این شور و نشاطی که خواهران ما در دوران مبارزه با رژیم پهلوی و در دفاع مقدس در پشت جبهه ها به فضای کشور وارد کرده بودند به یادماندنی و فراموش نشدنی است.

استاندار کرمانشاه گفت: این اثرگذاری در شرایط کنونی و در دولت تدبیر و امید نیز باید تداوم داشته باشد به گونه ای که بانوان در رشد و توسعه استان کرمانشاه نقش موثر خود را ایفا کنند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: نیروهای متخصص و توانمندی در میان خواهران حضور دارند که می توانند در حرکت به سمت رفع مشکلات کمک های شایانی را به سیستم اجرایی کشور و استان ارائه کنند.

کد مطلب 2231669

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