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۱۹ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۴۴

ملاطفی:

صنعتگران اردبیل از واحدهاي توليدي خراسان رضوي بازدید کردند

صنعتگران اردبیل از واحدهاي توليدي خراسان رضوي بازدید کردند

اردبیل – خبرگزاری مهر: مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي اردبيل از بازدید اعضای خوشه فرآورده هاي لبني این استان در قالب تور صنعتي تخصصي از واحدهاي صنعتي مستقر در شهرك هاي صنعتي خراسان رضوي خبر داد.

محمد ملاطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: اين شركت در راستای آشنايي واحدهاي توليدي با تكنولوژيهاي جديد، گسترش بازار توليد و ايجاد ارتباط و تعامل سازنده بين واحدهاي صنعتي اقدام به برگزاري اين تور تخصصي كرد.

وی تصريح كرد: در اين تور صنعتي 14 نفر از اعضای خوشه فرآورده هاي لبني و مديران واحدهاي فعال در زمينه لبنيات جهت آشنايي با واحدهاي صنعتي و توليدي مرتبط حضور داشتند.

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي اردبيل آثار اين تورها را در توليدات واحدهاي صنعتي اميد بخش دانست و افزود: برگزاري اين تورها باعث شده تا مديران واحدهاي توليدي ضمن درك صحيح از تغييرات ايجاد شده در فضاي كسب و كار لبنيات كشور زمينه ارتباط همكاري و مشاركت با واحدهاي لبني ساير استانها نيز فراهم شود.

وی به تعامل ايجاد شده بين واحدهاي صنعتي اشاره كرد و متذکر شد: در اين تور تفاهم نامه بين واحدهاي صنعتي در زمينه خريد، فروش توليدات و همچنين برگزاري كارگاههاي آموزشي و ارائه مشاوره در زمينه فرآورده هاي لبني انعقاد شد.

به گفته ملاطفی اعضاء اين تور صنعتي طي چهار روز از شهرك فناوري صنايع غذايي، شهرك صنعتي چناران و شهرك صنعتي توس و واحدهاي صنعتي مستقر در آنها بازديد كردند.

کد مطلب 2231676

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