صنعتگران اردبیل از واحدهاي توليدي خراسان رضوي بازدید کردند

محمد ملاطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: اين شركت در راستای آشنايي واحدهاي توليدي با تكنولوژيهاي جديد، گسترش بازار توليد و ايجاد ارتباط و تعامل سازنده بين واحدهاي صنعتي اقدام به برگزاري اين تور تخصصي كرد.

وی تصريح كرد: در اين تور صنعتي 14 نفر از اعضای خوشه فرآورده هاي لبني و مديران واحدهاي فعال در زمينه لبنيات جهت آشنايي با واحدهاي صنعتي و توليدي مرتبط حضور داشتند.

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي اردبيل آثار اين تورها را در توليدات واحدهاي صنعتي اميد بخش دانست و افزود: برگزاري اين تورها باعث شده تا مديران واحدهاي توليدي ضمن درك صحيح از تغييرات ايجاد شده در فضاي كسب و كار لبنيات كشور زمينه ارتباط همكاري و مشاركت با واحدهاي لبني ساير استانها نيز فراهم شود.

وی به تعامل ايجاد شده بين واحدهاي صنعتي اشاره كرد و متذکر شد: در اين تور تفاهم نامه بين واحدهاي صنعتي در زمينه خريد، فروش توليدات و همچنين برگزاري كارگاههاي آموزشي و ارائه مشاوره در زمينه فرآورده هاي لبني انعقاد شد.

به گفته ملاطفی اعضاء اين تور صنعتي طي چهار روز از شهرك فناوري صنايع غذايي، شهرك صنعتي چناران و شهرك صنعتي توس و واحدهاي صنعتي مستقر در آنها بازديد كردند.