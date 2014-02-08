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۱۹ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۰۸

طی 24 ساعت آینده/

رگبارهای پراکنده و یخبندان در سیستان و بلوچستان ادامه دارد

رگبارهای پراکنده و یخبندان در سیستان و بلوچستان ادامه دارد

زاهدان-خبرگزاری مهر: کارشناس پیش بینی سازمان هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: ساکنان جنوبی استان از فردا شاهد افزایش رشد تدریجی ابر و احتمال بارندگی و شهروندان نیمه شمالی نیز شاهد تداوم یخبندان شبانه خواهند بود.

مصدق گودرزی فر در گفتگو با مهر اظهار داشت: از فردا با افزایش و تراکم ابر ها در مناطق جنوبی استان احتمال رگبار های پراکنده دور از ذهن نیست و مناطق شمالی نیز به دلیل برودت هوا همچنان شاهد یخبندان های شبانه خواهند بود.

وی افزود: در طی 24 ساعات گذشته به دلیل تداوم سرما شهر های زاهدان و زابل به ترتیب با دمای منفی 6 و منفی 4 درجه سانتی گراد سردترین شهر های استان و شهر های راسک، چابهار و کنارک با 22 درجه سانتی گراد بالای صفر گرمترین شهرهای استان گزارش شدند.

گودرزی دریای عمان را نیز مواج خواند و حداکثر میزان ارتفاع موج را 96 سانتی متر عنوان کرد.

وی بیان داشت: بیشینه دمای امروز زاهدان به 8 درجه سانتی گراد و کمینه دمای امشب شهر زاهدان به منفی 7 درجه خواهد رسید.

کد مطلب 2231677

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