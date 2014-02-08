آثار هنرمند بسیجی سخاوت امانی سند گویای انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، سید ولی الله عظمتی ظهر امروز در بازدید از نمایشگاه عکس هنرمند بسیجی سخاوت امانی در نگارخانه مارلیک مجتمع خاتم الانبیا (ص) رشت، افزود: انقلاب اسلامي ايراني مباني عقيدتي دين مبين اسلام را يك بار ديگر در كشور زنده كرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه دهه فجر فرصتی برای احیای ارزش های متعالی انقلاب است، اظهارداشت: با بازگویی ابعاد مختلف سال های انقلاب باید نسل جوان را از وقایع آن دوران آگاه کرد تا با هوشیاری بیشتری در برار توطئه ها و فتنه های دشمنان بایستند.

فرماندار رشت با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران بدون ‏شک پدیده‏ای نوظهور در قرن حاضر بود، گفت: انقلاب ایران، انقلابی جهان‏شمول و بی‏ نظیر در جهان اسلام بود که به رهبری امام خمینی (ره) هدایت شد و تحولی را در جامعه اسلامی ایجاد کرد.

وی در ادامه با قدردانی از تلاش های هنرمند بسیجی سخاوت امانی آثار وی را سند گویای انقلاب اسلامی ایران نامید و یادآورشد: این هنرمند دلسوزي و تعهد خاصي نسبت به روزهای پر خاطره انقلاب اسلامی دارد و و بخشي از اين تلاش، دلسوزي و تعهد وی را در این نمایشگاه همگان شاهد هستند.