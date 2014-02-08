به گزارش خبرنگار مهر، لوان جاگاریان در حاشیه دیدار با رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در پاسخ به سئوال مهر از علاقه‌مندی شرکتهای نفتی روسیه برای حضور در پروژه های ایران خبرداد و گفت: چنانچه اکتشاف نفت در دریای خزر توجیه اقتصادی داشته باشد، حاضر به همکاری مشترک با ایران هستیم.

سفیر روسیه در ایران افزود: روسیه یک کشور مستقل است و تابع سیاست‌های غرب نیست، بنابراین حاضر است که همکاری های خود با ایران را گسترش دهد و البته روابط با ایران برای این کشور بسیار مهم است.

وی همچننی در خصوص بارگذاری سوخت نیروگاه هسته ای بوشهر تصریح کرد: روسیه پایبند به تعهدات خود در قبال نیروگاه هسته ای بوشهر است و مشکلی در زمینه سوخت‌گذاری نیروگاه هسته ای بوشهر وجود ندارد و این کار به موقع انجام می شود.

به گفته جاگاریان، ظرفیت روابط تجاری با ایران بسیار بالا است و امید می رود در کمیسیون مشترک ایران و روسیه که قرار است در آینده نزدیک برگزار شود، توافقات جدی حاصل شود.