وام اشتغال زايي روش جديد کلاهبرداران اينترنتي

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عزيزي با اعلام اين خبر اظهار داشت: مرد جوانی با در دست داشتن شكوائيه اي به پليس فتا کرمانشاه مراجعه و مدعی شد با ديدن آگهي اينترنتي به عنوان پرداخت وام اشتغال زايي و زودبازده که توسط افراد ناشناس درج شده بود و برای توسعه کارخانه ذوب ضايعات خود تصميم به تماس با درج کننده آگهي گرفته که پس از درخواست مدارک کارخانه ، مبلغ 243 ميليون و 500 هزار ريال به بهانه هاي مختلف از قبيل تشکيل پرونده و غيره به حساب دو نفر که ساکن تهران بودند واريز کردم.

وي اضافه کرد: دو نفر که خود را از مسئولين بلندپايه حراست يکي از وزارتخانه ها معرفي و حتي در يک مرحله برای بازدید از کارخانه شاکي مراجعه و مبالغ بيشتري را از شاکي طلب کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه، کارشناسان پليس فتا با توجه به حساسيت موضوع و اينکه امکان دارد افراد ديگري نيز در دام کلاهبردارن گرفتار شوند بررسي موضوع را در دستور کار خود قرار دادند. استعلامات از وزارت خانه مربوطه نشانگر جعلي بودن هويت متهمان بود لذا با کار علمي کارشناسان ، استعلامات مختلف انجام گرفت.پس از تحقیقات تکمیلی متهمان شناسايي،دستگير و به کلاهبرداری به شیوه پرداخت وام زودبازده اعتراف کردند.