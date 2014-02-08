به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که تا کمتر از دو ساعت دیگر، آئین پایانی سی و یکمین دوره جایزه کتاب سال و بیست و یکمین جایزه جهانی کتاب سال با حضور آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در تالار وحدت در تهران آغاز می‌شود، برگزیدگان جایزه جهانی کتاب سال معرفی شدند.

بر اساس این گزارش، در بیست و یکمین دوره جایزه جهانی كتاب سال پس از گزینش اولیه از میان بیش از 2000 عنوان كتاب شناسایی شده با موضوعات مختلف مطالعات اسلامی و مطالعات ایرانی، در داوری‌های نخست 156 اثر در این دو بخش مورد ارزیابی قرار گرفت و سرانجام 21 اثر به مرحله پایانی راه یافت.

كتاب‌های ارزیابی شده در بخش «مطالعات اسلامی» در شاخه‌های مطالعاتی الهیات، علوم قرآنی، ترجمه قرآن كریم، سیره نبوی، هنر و معماری اسلامی، تاریخ علم، اقتصاد اسلامی، علم كلام، فقه و حقوق اسلامی، ترجمه متون اسلامی، تاریخ تمدن اسلامی، فلسفه اسلامی، تصوف و عرفان، مطالعات شیعی، اسلام معاصر، قرآن‌پژوهی و تفسیر و در بخش «مطالعات ایرانی» در شاخه‌های مطالعاتی زبان و زبان‌شناسی ایرانی، تاریخ و جغرافیای ایران، تاریخ و تمدن ایران باستان، هنر و معماری ایران، زبان و ادبیات فارسی، شعر و ادب فارسی، صنایع دستی، جامعه‌شناسی ایران و ترجمه آثار اندیشمندان ایرانی بود.

آثار ارزیابی شده در این دوره به زبان‌های انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، عربی، اسپانیایی، ایتالیایی، ترکی اویغوری، روسی، بوسنیایی، بلغاری، تاجیکی، ژاپنی، صربی، ارمنی، ترکمنی و گرجی بوده است. پدیدآورندگان آثار راه یافته به مرحله پایانی از کشورهایی چون آلمان، فرانسه، آمریکا، کانادا و اتریش بوده و برخی از آثار برگزیده، پدیدآوران مشترک دارند.

بر اساس این گزارش، فهرست مراكز پژوهشی – فرهنگی همكار در بیست‌‌ و یکمین دوره‌ جایزه‌جهانی كتاب سال به شرح زیر است:

1. دانشگاه ادیان و مذاهب

2. دانشگاه تهران

3. دانشگاه سن پترزبورگ

4. دانشگاه علامّه طباطبائی

5. دانشگاه شهید بهشتی

6. دانشگاه تربیت‌مدرس

7. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

8. سازمان میراث فرهنگی

9. سازمان اسناد و كتابخانه ملی

10. کمیسیون یونسکو

11. كالج اسلامی - لندن

12. كانون فرهنگ و تمدن ایران - آلمان

13. انستیتو علوم اسلامی- آلمان

14. دفتر خدمات حقوقی بین المللی ج.ا.ایران - پاریس

15. مركز مطالعات فرهنگی و بین المللی؛ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

16. مركز جهانی ترجمه قرآن مجید به زبانهای خارجی

17. مركز دایرة المعارف بزرگ اسلامی

18. مركز جهانی علوم اسلامی

19. مركزگفتگوی ادیان و تمدن‌ها

20. بنیاد دایرةالمعارف اسلامی

21. بنیاد ایرانشناسی

22. كتابخانه مجلس شورای اسلامی

23. مؤسسه دین و اقتصاد

24. مؤسسه پژوهشی میراث مكتوب

25. مؤسسه فرهنگی اكو

26. مؤسسه فرهنگی‌ و‌ پژوهشی نوارغنون

27. مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب

28. مؤسسه گفتگوی ادیان

29. مؤسسه مطالعات هنر اسلامی

30. مؤسسه مطالعات اسلامی؛ دانشگاه تهران

31. مؤسسه پژوهشی حكمت و فلسفه ایران

32. انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران

33. انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

34. فرهنگستان هنر

35. فرهنگستان زبان و ادب فارسی

36. فرهنگستان علوم

37. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی(رشاد)

38. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

39. پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

40. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی-قم

41. دانشنامه ادب فارسی

42. دانشنامه تاریخ معماری و شهرسازی ایران زمین

43. انستیتوی ایرانشناسی آکادمی علوم اتریش

44. مرکز مطالعات شرق شناسی-لندن

بنا بر اعلام فهرست کتاب‌های برگزیده یست‌‌ و یکمین دوره‌ جایزه‌جهانی كتاب سال جمهوری اسلامی ایران از این قرار است:

- بیزانس و اسلام؛ عصر (سده) گذار، قرن 7-9/ ویرایش برَندی راتلیف، هلن سی. اِوَنز- نیویورک: موزه هنر متروپولیتن، 2012 زبان: انگلیسی، موضوع: مطالعات اسلامی- تاریخ هنر- تأثیر متقابل هنر اسلامی و هنر بیزانس)

- پله‌پله تا ملاقات خدا: زندگی، تفکر، و سلوک روحی جلال‌الدین مولوی/ عبدالحسین زرین‌کوب؛ ترجمه مجدالدین کیوانی- نیویورک: 2009 زبان: انگلیسی موضوع: مطالعات ایرانی- ادبیات فارسی- ترجمه متون فارسی

- روش، ساختار، و تحول در کیهان شناسی فارابی/ دامیِن یانوس- لیدن؛ بوستون: بریل، 2012 زبان: انگلیسی موضوع: مطالعات اسلامی- تاریخ علم و فلسفه- کیهان شناسی اسلامی

- فلزکاری و نمادهای فرهنگی در جهان اسلام: هنر، صنایع دستی، و متون/ ویرایش ونسا پورتر، ماریا راسِر اوئن- لندن، نیویورک: آی. بی. تاریس، 2012، زبان: انگلیسی، موضوع: مطالعات اسلامی- تاریخ هنر اسلامی- نمادهای فرهنگی کشورهای اسلامی

- منتخب سور قرآن کریم/ به خط ابراهیم سلطان- مشهد: آستان قدس رضوی، 1392، موضوع: مطالعات اسلامی- هنر اسلامی- قرآن

- هنر و زبان سغدیان/ یوتاکا یوشیدا- کیوتو: رینسن شوتن، 2012، زبان: ژاپنی، موضوع: مطالعات ایرانی- ایرانشناسی- هنر و فرهنگ ایران باستان-تأثیر سغدیان در چین

- الحكم العطائیة لابن عطاءاللّه الاسکندری: شرح وتحلیل/ محمّد سعید رمضان البوطی- دمشق: دارالفکر، زبان: عربی، موضوع: مطالعات اسلامی- تصوف و عرفان- اخلاق عرفانی و آداب طریقت

- بین حافظه و قدرت؛ سرزمین شام در دوره تاریخی انتهای بنی امیه و ابتدای بنی عباس/ آنتوان بورِت- لیدن؛ بوستون: بریل، زبان: فرانسه، موضوع: مطالعات اسلامی- تاریخ اسلام- تاریخ شام در عصر امویان و عباسیان

- تفسیر نمونه/ ناصر مکارم شیرازی؛ ترجمه اِلویر موسیچ؛ ویرایش مِرسیها هوگیج.- سارایوو: رایزنی فرهنگی ج.ا.ا، آموس گراف، 2012ع زبان: بوسنیایی، موضوع: مطالعات اسلامی- ترجمه و تفسیر قرآن

- غلبه رحمت بر غضب؛ فلسفه و متن مقدس (قرآن کریم) نزد ملاصدرا/ محمد رستم- آلبانی: انتشارات دانشگاه ایالتی نیویورک، 2012، زبان: انگلیسی، موضوع: مطالعات اسلامی- فلسفه صدرایی-تفسیر قرآن

- کتاب‌شناسی آثار فارسی چاپ شده در شبه قاره (هند، پاکستان، بنگلادش)/ تألیف عارف نوشاهی- تهران: میراث مکتوب، 1391، زبان: فارسی، موضوع: مطالعات ایرانی- كتابشناسی-كتاب‌های چاپی فارسی

- نغمه پرندگان (منطق الطّیر) عطّار/ فریدالدین عطّار نیشابوری؛ ترجمه لیلی انور، همراه با نگاره‌هایی با انتخاب و راهنمایی مایکل باری- پاریس: دِیان دو سِلیه، 2012، زبان: فرانسه، موضوع: مطالعات ایرانی- شعر و ادب فارسی-ادبیات کلاسیک-شعر عطار

- انحطاط صفویان و سقوط اصفهان/ رودی مَتی- لندن: آی. بی. تاریس، 2012، زبان: انگلیسی، موضوع: مطالعات ایرانی- تاریخ ایران-عصر صفوی

- بین عقل و وحی: ترجمه انگلیسی جامع الحکمتین ناصر خسرو/ ترجمه اریک اُرمزبی- لندن: آی. بی. تاریس، 2012، زبان: انگلیسی، موضوع: مطالعات اسلامی- فلسفه و کلام اسلامی- فلسفه و کلام اسماعیلیه

- مجموعه حافظ: جلد نخست، تصنیف‌های عاشقانه و میخانه‌ای، جلد دوم، شراب، شاهد و رندی، جلد سوم، ساقی‌نامه/ ویرایش کارلو ساکونه- رم: کاروچی، زبان: ایتالیایی، موضوع: مطالعات ایرانی- شعر و ادب فارسی- ادبیات کلاسیک- شعر حافظ

فتح دمشق: مطالعه منابع تاریخی دوره کلاسیک تاریخ اسلامی/ ینس جی. شاینر- لیدن؛ بوستون: بریل، 2012، زبان: آلمانی، موضوع: مطالعات اسلامی- تاریخ اسلام- تاریخ دمشق- اسناد و منابع تاریخ اسلام

- کتیبه‌های یونانی ایران و آسیای مرکزی: کتیبه‌های دوره سلوکی و اشکانیان در شرق ایران و آسیای مرکزی/ ژرژ روژمون، پل بِرنار- لندن: مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی، 2012، زبان: فرانسه، موضوع: مطالعات ایرانی- تاریخ ایران باستان- کتیبه‌های یونانی و ایرانی

- زبان مرغان؛ منطق الطّیر/ فریدالدین عطّار نیشابوری؛ مقدمه و ترجمه و تعلیق از منیژه نوری؛ با پیشگفتاری از محمدرضا شفیعی کدکنی- پاریس: شِرف، 2012، زبان: فرانسه، موضوع: مطالعات ایرانی- شعر و ادب فارسی-ادبیات کلاسیک-شعر عطار

- انقلاب ادبی: مطالعه تاثیر شعر فرانسه در نوسازی اشکال شعر فارسی در آغاز قرن بیستم/ آمر طاهر احمد- وین: فرهنگستان علوم اتریش، 2012، زبان: فرانسه، موضوع: مطالعات ایرانی- شعر فارسی-ادبیات تطبیقی

- پرسپولیس: اکتشاف و حیات مجدد یک جهان شگفت/ علی موسوی- بوستون: گرایتر، 2012، زبان: انگلیسی، موضوع: مطالعات ایرانی- تاریخ ایران-آثار باستانی ایران

- دایره المعارف هنر و معماری اسلامی/جاناتان بلوم، شیلا بلر- آكسفورد؛ نیویورک: انتشارات دانشگاه آکسفورد، 2009، زبان: انگلیسی، موضوع: مطالعات اسلامی- هنر اسلامی- معماری اسلامی

- فرهنگ لغات بلغاری به فارسی/ مؤلفان افچه پشوا،‌هاجر فیوضی، عباس مهدوی، رضا مهراز؛ ویراستار ایوو پانُف- صوفیه: آوانگارد پریما، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بلغارستان، زبان: بلغاری-فارسی

موضوع: مطالعات ایرانی- زبان فارسی- واژه نامه‌ها- زبان بلغاری

- محمد: پیام‌آور ایمان، سخاوت و بخشش/ ابراهیم حسن بیگی؛ ترجمه شقایق قندهاری- لندن: شمع و مه، زبان: انگلیسی، موضوع: مطالعات اسلامی- تاریخ اسلام-زندگینامه پیامبر

- نهج‌البلاغه؛ خطبه‌ها، نامه‌ها، و سخنان امام علی (ع)/ ترجمه آلکساندر (صلاح) دراگوویچ- بلگراد: رایزنی فرهنگی ج. ا. ا. با همکاری بنیاد ملاصدرا در بلگراد، زبان: صربی، موضوع: مطالعات اسلامی- ترجمه متون اسلامی- ترجمه نهج البلاغه

بر اساس این گزارش، آئین پایانی سی و یکمین دوره جایزه کتاب سال و بیست و یکمین دوره جایزه جهانی کتاب سال، از ساعت 15 تا 17 امروز با حضور آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در تالار وحدت در تهران برگزار می‌شود.