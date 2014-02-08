صدها پرواز در ژاپن لغو شد/ راه اندازی اولین زیردریایی هسته ای و موشک بالستیک قاره پیمای هند

تایلند



آسوشیتد پرس از رد درخواست حزب دموکرات تایلند در دادگاه قانون اساسی برای لغو نتایج انتخابات و شکست حزب اپوزیسیون خبر داد که در پی کناره گیری نخست وزیر هستند.



این رسانه غربی با اشاره به اینکه هنوز نتایج انتخابات جنجالی دوم فوریه مشخص نشده است، نوشت ناتوانی نخست وزیر تایلند در پرداخت هزینه به برخی کشاورزان برنج، همچنین درخواست یک نجیب‌ زاده برجسته از وی برای کناره‌ گیری از قدرت و تیراندازی حامیان اپوزیسیون به رای‌دهندگان باعث افزایش بحران سیاسی در این کشور شده است.



آسوشیتد پرس در ادامه از صدور حکم بازداشت 19 تن از رهبران معترضان از سوی یک دادگاه تایلندی خبر داد و نوشت در میان این افراد نام سوتهپ تائوگسوبان رهبر اصلی مخالفان به چشم نمی خورد.



مخالفان تایلندی بر این باورند نخست وزیر عروسکی در دست برادرش یعنی تاکسین شیناواتر بوده که در کودتای 2006 میلادی سرنگون شده و برای رهایی از حکم دو سال زندان به اتهام فساد مالی در خارج از تایلند زندگی می کند.



هند



شینهوا نیز در گزارشی به اظهارات آویناش چاندر رئیس سازمان توسعه و تحقیقات دفاعی هند در زمینه راه اندازی اولین زیردریایی هسته ای و موشک بالستیک قاره پیمای خود تا سال 2015 خبر داد.



آویناش چاندر همچنین از آزمایش موشک آگنی-5 با قابلیت حمل کلاهک هسته ای و زیردریایی هسته ای آریهانت مجهز به موشکهای حامل کلاهک هسته ای تا سال آینده خبر داد.



رویترز نیز در مطلبی با اشاره به تلاش واشنگتن برای بهبود روابط خود با هند نوشت آمریکا در پی آن است تا از میزان تنش ها بر سر بازداشت دیویانی خوبراگید دیپلمات هندی بکاهد که 12 دسامبر به اتهام جعل روادید و دروغ گویی به مقامات در خصوص حقوق پرداختی به پیش خدمتش بازداشت شد.



در همین حال سوزان رایس مشاور امنیت ملی باراک اوباما رئیس‌ جمهوری آمریکا در یک سخنرانی در موسسه گفتگوی هند و آمریکای اسپن با اشاره به همکاریهای دو کشور در زمینه مبارزه با تروریسم، امنیت منطقه ای و نظامی بر بهبود روابط واشنگتن و دهلی نو به شیوه‌ ای سازنده تاکید کرد.



چین



خبرگزاری فرانسه نیز از کشته شدن شش نفر و زخمی شدن دو فرد دیگر بر اثر حریق در یک فروند کشتی ماهیگیری چین در آبهای برون ساحلی ژاپن در 280 کیلومتری شمال غرب جزیره آوامی در منطقه کاگوشیما در جنوب ژاپن خبر داد.



علت وقوع حریق در این کشتی هنوز مشخص نیست و تحقیقات در این زمینه آغاز شده اما گفته می شود که این کشتی حامل 24 خدمه بوده که از شیجیانگ چین در حرکت بودند.



ژاپن



خبرگزاری کیودو همچنین از لغو حدود 265 پرواز هواپیما و نیز توقف حرکت قطارها به خاطر بارش برف سنگین در توکیو و مناطق دیگر این کشور، تاخیر در زمان برگزاری امتحان های ورودی چندین دانشگاه در توکیو در آغاز سال تحصیلی جدید و همچنین زخمی شدن 43 نفر در پایتخت خبر داد.



این رسانه ژاپنی در ادامه از تعطیلی فرودگاه های شهر هیروشیما و کاگاوا در غرب ژاپن به دلیل بارش سنگین برف و عملیات برف روبی و توقف حرکت قطارهای سریع السیر در این منطقه و مرکز این کشور خبر داد و نوشت دولت ژاپن از مردم خواسته تا از سفرهای غیرضروری اجتناب ورزند.



تلویزیون ژاپن نیز تصاویری را منتشر کرد که در آن صدها مسافر در فرودگاه هاندا توکیو پایتخت این کشور به خاطر بارش برف سنگین که در 13 سال اخیر در پایتخت این کشور بی سابقه بوده است، سرگردان بودند.