تربيت دانشجوياني علمي و كارآمد، نظام علمي كشور را اثربخش مي سازد

دكتر ابوطالبي در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: دانشگاه ها بايد در ارتباط تنگاتنگ با خارج از دانشگاه ها باشند و هدفشان بيشتر پرورش نيروي انساني مورد نياز صنعت و سازمانها باشد. در صورتي كه سيستم آموزشي و ارائه آن هماهنگ با نيازهاي خارج از دانشگاه باشد، اثر بخشي نظام علمي افزايش مي يابد.

وي تصريح كرد: بازنگري محتواي دروس و تطابق آن با تحولات دنيا و نيازهاي جديد، كارآمدي و كارايي فارغ التحصيلان را بيشتر مي كند و اين امر براي اثر بخشي نظام علمي كشور مفيد است.

ابوطالبي خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه توليد علم يكي از وظايف دانشگاه ها است، توسعه تحقيقات و تجهيز آزمايشگاه ها در مقاطع بالا الزامي است.

معاون آموزشي دانشگاه علم و صنعت اظهار كرد: پژوهش بايد در برنامه هاي آموزشي گنجانده شود تا خروجي هاي دانشگاه كارايي بيشتري داشته باشند. توجه به امر پژوهش در آموزش دروس، زمينه لازم را براي نوآوري و خلاقيت به وجود مي آورد.

وي يادآور شد: تجهيز كتابخانه ها به مجلات روز دنيا و كتب جديد تخصصي، اطلاع رساني شبكه اي، دسترسي بيشتر اساتيد و دانشجويان به منابع علمي و آزمايشگاهي و فراهم كردن تجهيزات آموزشي و كمك اموزشي مورد در دانشگاه ها، كارايي علمي را در كشور افزايش مي دهد.