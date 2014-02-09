به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال معرفی وزیر ورزش و جوانان و بعد از آن تشکیل هیات اجرایی جدید در کمیته ملی المپیک، قرار بر این شد تا ستاد مشترک بازیهای آسیایی و المپیک میان این دو نهاد تشکیل شود تا بررسی وضعیت ورزش برای حضور در رویدادهای بینالمللی و به خصوص تعیین سیاست چگونگی حضور در آنها در این ستاد انجام شود.
در همین راستا و در قالب جلسه توجیهی تشکیل ستاد مشترک بازیهای آسیایی و المپیک، نخستین نشست مشترک میان مسئولان وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک روز دوشنبه در محل وزارت ورزش و جوانان برگزار خواهد شد.
این نشست با حضور محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان و برخی معاونان وی و همچنین اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک برگزار میشود و طی آن بررسیهای اولیه برای حضور در مسابقات پیش رو به خصوص بازیهای آسیایی کره جنوبی انجام میشود. گفته میشود بررسی مسابقات غرب آسیا که قرار است به میزبانی ایران و در کیش انجام شود نیز یکی از محورهای مورد بحث در این نشست است.
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