جهانگیر کوثری تهیه‌کننده فیلم سینمایی «اشباح» که ظهر امروز شنبه 19 بهمن در برج میلاد به نمایش درآمد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فیلم سینمایی «اشباح» نوروز 93 اکران خواهد شد و ما با هدایت‌فیلم برای اکران «اشباح» در نوروز قرارداد بسته‌ایم. بر اساس برنامه ریزی انجام شده تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا این فیلم را در تعطیلات نوروزی به سینماها ببریم.

وی در پاسخ به اینکه در این چند روز استقبال مخاطبان از «اشباح» چگونه بوده است؟ گفت: استقبال اهالی رسانه نسبت به تماشای این فیلم بد نبود، حداقل در هنگام نمایش فیلم صندلی های خود را ترک نکردند. متاسفانه یکسری واژه ها در جامعه ما هنوز جا نیفتاده است. مردم عادت ندارند که بشنوند مادری به فرزند خود می گوید من عاشقت هستم. همین مساله باعث می شود که تماشاگران به آن بخندند. امیدوارم چنین واژه هایی در فرهنگ لغت جامعه ما جا بگیرد.

کوثری با اشاره به اینکه سینماهای مردمی استقبال خوبی از نمایش این فیلم داشتند، تصریح کرد: شب گذشته «اشباح» در اریکه ایرانیان به نمایش درآمد که استقبال بسیار خوب بود و مردم بعد از پایان فیلم عوامل فیلم را تشویق کردند. شاید در ابتدا تماشاگران فکر کنند ژانر فیلم از طبقه معمولی جلوتر بوده و وجه شبه روشنفکری دارد، اما بعد از زمان کوتاهی با فیلم ارتباط برقرار می کنند. این نشان می دهد که «اشباح» یک فیلم مردمی است.

تهیه کننده فیلم سینمایی «اشباح» گفت: این فیلم برگرفته از یکی از آثار ایبسن است به همین دلیل مخاطب برای نزدیک شدن به آن زمان می خواهد. متاسفانه ساخت فیلم هایی این چنین تراژیک در سینمای ما کمتر تجربه شده است.

وی در پایان در توضیح سیاه و سفید بودن این فیلم خاطرنشان کرد: سیاه و سفید ساخته شدن فیلم با هم‌اندیشی محمود کلاری، من و داریوش مهرجویی انجام شد. این نمایشنامه برای قرن بیستم است. فیلم ما از گذشته 20 سال به جلو می آید و چون یک فاصله زمانی 20 ساله برای ادامه داستان وجود دارد ترجیح می دادیم فیلم را در قاب سیاه و سفید بسازیم که خوشبختانه هم خوب از آب درآمده است.