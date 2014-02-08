حضور 20 هزار جوان هلال احمر در اجرای طرح ملی مسافرین نوروزی

به گزارش خبرگزاری مهر،امير لَله گاني با اشاره به تاريخچه اجراي طرح ملي راهنمايي مسافران نوروزي گفت: طرح ملي راهنمايي مسافرين نوروزي از سال 1379 با تاکید بر راهنمايي مسافرين به اماكن تاريخي و نقاط ديدني شهر از طريق توزيع بروشور ،نقشه،كاتولوگ و نیز ترويج فرهنگ نوع دوستي در بين اعضاء راه اندازی شد. در طول اين مدت به فراخور نياز جامعه ، هرساله فعاليتهاي جديد امدادي و بشردوستانه به فعاليتهاي سالهاي پيشين طرح اضافه شده است و اینک پس از گذشت 13 سال، سازمان در نظر دارد با بازنگری در این طرح ضمن پرهيز از موازي كاري با ساير سازمان هاي متولي در ارائه خدمات به مسافرين، از اتلاف نيروي انساني و هزينه تخصيصي جلوگيري كرده و خدمات اعضاء داوطلب بر اساس نيازهاي فعلي مسافرين و در قالب اصول و اهداف سازماني صورت پذيرد.

معاون سازمان جوانان جمعيت هلال احمر افزود: از جمله دغدغه هاي روز مسئولين كشوري كاهش تلفات انساني در جاده هاي كشور،كاستن جرائم اجتماعي ناشي از رفتارهاي پرخطر جوانان، ايجاد روحيه نشاط و پويايي در سطح جامعه، كاستن تلفات انساني در حوادث طبيعي كشور با آموزش هاي همگاني و فرهنگ سازي در بين آحاد مردم است و بدين منظور چهاردهمين مرحله اين طرح با هدف پيشگيري از تصادفات و داشتن سفري ايمن و سالم در ايام نوروز با همكاري و تلاش داوطلبان جوان به مرحله اجراء در مي آيد.



سایت اینترنتی برای سفر سالم

لَله گاني اظهار داشت: این طرح امسال با عنوان "طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی" و با شعار "بی گدار به جاده نزنیم، ظریف برانیم" اجرا می شود و امسال 20 هزار نفر از اعضای سازمان جوانان به صورت داوطلبانه در حدود يك هزار پست در سراسر مشارکت می كنند.

معاون سازمان جوانان جمعيت هلال احمر ايجاد سايت اينترنتي طرح به نشاني www.safaresalem.ir و اختصاص صفحات ويژه استاني با تاكيد بر معرفي استان و ارائه پيام هاي امدادي و بشردوستانه از جمله برنامه هاي سازمان در اجرای این طرح خواند و گفت: سازمان در نظر دارد سايت اينترنتي طرح ملي ايمني و سلامت مسافرين نوروزي را در اسفند ماه سال جاري به بهره برداري برساند.

به گفته لَله گاني اين سايت با هدف صرفه جويي در هزينه و زمان‏ تبادل اطلاعات فیمابين حوزه ستادي و استاني طرح، ارائه اطلاعات عمومي مورد نياز مسافرين از جمله توصيه هاي امداد و كمكهاي اوليه در حوادث پيش روي مسافرين، پيام هاي ايمني و ترافيكي در طول سفر، آموزشهاي مجازي امداد و كمك هاي اوليه، معرفي طرحهاي نوروزي جمعيت هلال احمر و نيز اطلاعات استاني طرح در زمينه هاي نقاط حادثه خيز، نقاط سياحتي و گردشگري و اطلاعات اقليمي و جغرافيايي مراكز استانها، آدرس پست هاي ايمني و سلامت، چگونگي ارتباط با ارگان هاي امدادرسان استان در سفرهاي نوروزي و عملكرد معاونت امور جوانان استان در پيشگيري از حوادث و سوانح راه اندازي خواهد شد.



برگزاری اولین جشنواره ملی عکس و فیلم

وي برگزاري نخستين جشنواره ملي عكس و فيلم با تاكيد بر اهداف سازمان جوانان هلال احمر را از ديگر برنامه هاي سازمان در طرح ايمني و سلامت مسافران نوروزي خواند و گفت: به منظور مشاركت هموطنان در افزايش ايمني سفرهاي نوروزي و نيز فرهنگ سازي و آموزش فعاليتهاي امدادي و بشردوستانه اولين جشنواره ملي عكس و فيلم با موضوع همياري، نوع دوستي و كمك در ايام نوروز برگزار مي شود.

معاون سازمان جوانان جمعيت هلال احمر بيان داشت: بر اين اساس هموطنان در طول سفر با ارسال عكس و فيلم از رفتارهاي بشردوستانه و امدادي به دبیرخانه جشنواره و انعكاس اين رفتارهاي انسان دوستانه در غالب نمایشگاههای مختلف می توانند نقش موثری را در ارتقاء فرهنگ همیاری و کمک در بين آحاد جامعه ايفاء كنند.

به گفته لَله گاني بديهي است داوري اين جشنواره را افراد صاحب نظر و اساتيد برجسته عكاسي كشور انجام خواهند داد.



برپایی ایستگاه سلامت

وي تهیه و توزيع بسته های آموزشی با هدف ارایه هشدارهاي امدادي، بشردوستانه، ترافيكي، فرهنگی و مذهبی به هموطنان در طول سفر و ايجاد فضاي دوستدار كودك در کنار پست های نوروزی با هدف ا یجاد انگیزه در بین کودکان جهت فراگیری آموزش های امدادی و بشر دوستانه را از دیگر فعالیت های پيش بيني شده در این طرح عنوان كرد.

لَله گاني همچنين از برپايي ايستگاه هاي سلامتي جهت انجام رايگان تست قند خون وكنترل فشار خون خبر داد و گفت: يكي از اقدامات امدادي سازمان جوانان در سال جاری راه اندازي ايستگاه سلامت در پست هاي نوروزي است و اين ايستگاه ها با هدف توجه افراد جامعه به مضررات افزايش قند خون در سلامتي جسمي مسافرين و لزوم كنترل فشار خون در افراد سالمند برپا مي شود.



آگاه سازی اولویت اصلی طرح ایمنی و سلامت مسافرین

معاون سازمان جوانان جمعيت هلال احمر با بيان اينكه وجود نقاط حادثه خیز در جاده های کشور و عدم آشنایی رانندگان به جاده ها عامل بسیاری از تصادفات در ایام نوروز است گفت: اعضا جوان ما در استان ها نسبت به آگاه سازی رانندگان از نقاط حادثه خیز جاده های پیش روي مسافران اقدام می كنند و آگاهی از نقاطی از جاده ها که بیشترین تصادفات در آن نقاط اتفاق می افتد می تواند عامل احتیاط بیشتر رانندگان شود.

وي از ديگر اقدامات پيش بيني شده در قالب طرح ملي ايمني و سلامت مسافرين نوروزي را نصب خيمه هاي نماز و برپايي نماز جماعت خواند و افزود: خیمه های نماز همچون سنوات گذشته در کنار پست های نوروزی نماد حاکمیت فضای دینی در طول اجرای طرح است و استان ها با توجه ویژه نسبت به برپایی این خیمه ها اقدام مي كنند و امکانات مناسبی را برای انجام فرایض دینی هموطنان در طول نوروز فراهم مي آورند.

لَله گاني اطلاع رسانی، آگاه سازی و توانمند سازی رانندگان به منظور کاهش تصادفات رانندگی، حفظ سلامت و ایمنی مسافرین نوروزی و تاکید بر کیفی شدن برنامه ها را از جمله اولويتها و نكات مهم طرح ايمني و سلامت مسافران نوروزي خواند و گفت: همچنين آموزشهای تخصصي ویژه اعضای شرکت کننده در طرح، نیمه اول اسفند ماه امسال برگزار مي شود.

وی توجه به سلامت اعضا شرکت کننده در طرح و كاهش موازي كاري با دستگاهها و سازمانهای فعال در نوروز از جمله میراث فرهنگی و گردشگری و شهرداریها را از ديگر نكات مهم طرح ايمني و سلامت مسافرين نورزي خواند.