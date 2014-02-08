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۱۹ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۴۳

طی حکمی/

مدیرکل میراث فرهنگی کرمان منصوب شد/ تکیه عضو سابق شورای شهر بر صندلی میراث فرهنگی

مدیرکل میراث فرهنگی کرمان منصوب شد/ تکیه عضو سابق شورای شهر بر صندلی میراث فرهنگی

کرمان - خبرگزاری مهر: با صدور حکمی از سوی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری علی مهاجری به عنوان مدیر کل میراث فرهنگی استان کرمان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با صدور حکمی از سوی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری "علی مهاجری" به عنوان "مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان" منصوب شد.

در حکم مسعود سلطانی فر برای مهاجری آمده است: نظر به تعهد، تجربه و شایستگی جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان منصوب می شوید.

در ادامه این حکم آمده است: توجه کامل به اهمیت حفظ و نگهداری از میراث ارزشمند فرهنگی- تاریخی، رشد و توسعه صنایع دستی و گردشگری و بهره گیری از توان تخصصی صاحبنظران، اندیشمندان، کارشناسان خبره، منابع انسانی موجود و تعامل جدی با مدیریت عالی استان و مسئولان استانی، هماهنگی با حوزه های کاری در سازمان مرکزی، توجه به مسائل انسانی، ایجاد فضای صمیمی و دوستانه با فراهم کردن زمینه های شغلی کارکنان از مهمترین وظایف مدیریتی است که انتظار می رود در راستای تحقق اهداف متعالی سازمان گام های موثری بردارید.
 

کد مطلب 2231730

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