نظام بانکی کشور برای حضور در بازار های دنیا نیازمند باز بینی است

یوسف پادگانه در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد عوامل عدم موفقیت بانکهای ایرانی در بازارهای جهانی، مهمترین عامل ورشکستگی بانکها در کشور را ضعف نظارتی در سیستم های بانکی کشور بیان کرد.

پادگانه با بیان اینکه مدیریت ریسک در ایران نو نهال است، از پیاده سازی برخی از مدلهای پیشرفته مدیریت ریسک برای نخستین بار در بانک صادرات کشور خبر داد.

پادگانه ضعف اصلی در سیستم های بانکی کشور را ضعف در سیستم های نظارتی و کنترلی بانکها برشمرد و افزود: توجه خاص از طرف مدیران لازم است. جهت جلوگیری از ورشکستگی بانکها باید دو اصل ساختار سازمانی بانکها و نظام حاکمیت آن که بر اساس شرکتی است. باز بینی شده و استانداردهای بین المللی کمیته بال 2 و 3 که منجر به ایجاد سیستم مدیریت ریسک و نظام کفایت سرمایه است پیاده شود.

دکتر پادگانه تصریح کرد: نظام بانکی کشور ما پس از رهایی از تحریمها نیازمند یک بازبینی کامل جهت حضور در بازار های دنیاست.

وی افزود: ما قبل از اینکه به انسانهای سخت کوش نیاز داشته باشیم نیازمند این هستیم که بدانیم چه نیاز داریم و با شناخت نیازها گام بر داریم.

پادگانه با اشاره بر اینکه 13 سال قبل جهت ارتقا تحصیلی و کسب تحصیلات عالیه به خارج از کشور رفته است، افزود: هیچ چیز جز تلاش نمی تواند انسان را به هدف خود نزدیک کند ایرانیان الگوی اتحاد مردم در دنیا هستند. این همبستگی و همدلی در هیچ کجای دنیا قابل مشاهده نیست.

استاد دانشگاه، پزوهشگر و محقق در زمینه مدیریت ریسک متولد 1343 از روستای گروگ از توابع بخش مرکزی شهرستان سیریک بوده دکتر پادگانه در مجموع چهار مدرک دانشگاهی شامل کارشناسی ارشد مدیریت و مدیریت مالی، دو مدرک دکتری شامل بانکداری و دکتری اقتصاد شاخه ریسک است.