به گزارش خبرنگار مهر، حمید میرزاده صبح امروز در حاشیه رونمایی از تابلوی بزرگترین کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی در خاورمیانه در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش مهر در خصوص اظهارات معاون دانشجویی دانشگاه آزاد در زمینه افزایش شهریه این دانشگاه در سال تحصیلی 93 اظهار داشت: هنوز این تصمیم قطعی نشده است و این تصمیم گیری در جلسه 7 اسفند ماه هیات امنای مرکزی دانشگاه آزاد تصویب می شود.

وی ادامه داد: پیش بینی خوبی از بودجه و شهریه 93 دانشگاه آزاد خواهیم داشت. همچنین برای یک میلیون و 750 هزار متر مربع از پروژه های عمرانی دارای 50 درصد رشد دانشگاه آزاد بودجه مناسبی در نظر گرفته شده که این پروژه ها را به پایان می رساند.

میرزاده در پاسخ به پرسش دیگر مهر در خصوص اینکه در مدیریت فرهاد دانشجو تفاهم نامه ای میان دانشگاه آزاد اسلامی و بانک صادرات به منظور ارائه وام دکتری منعقد شده بود، اما این وام با اعلام دانشجویان به آنها اختصاص نیافت، گفت: این تفاهم نامه در دوره مدیریت قبلی با بانک صادرات منعقد شده بود و به عده ای نیز اختصاص یافت، اما در همان دوره متوقف شد با این حال هم اکنون در تلاشیم با برخی از بانک ها تفاهم نامه ای به منظور اعطای وام، به دانشجویان دکتری و غیر دکتری دانشگاه آزاد امضا کنیم.

وی پیش بینی کرد که این وام از سال تحصیلی آینده در اختیار دانشجویان قرار بگیرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی همچنین در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر درباره اعطای وام شهریه به دانشجویان دانشگاه آزاد برای ترم تحصیلی جاری گفت: وام شهریه دانشجویی دانشگاه آزاد و سقف سایر وام ها احتمالا بالاتر رود.

میرزاده ادامه داد: قرار است میزان این وام ها افزایش یابد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در پاسخ به پرسش دیگری درباره تکلیف رشته های بدون مجوز دانشگاه آزاد که وزارت علوم به آن اشاره کرده است، اظهار داشت: با تعامل خوبی که میان وزارت علوم و دانشگاه آزاد وجود دارد امیدواریم مشکل این رشته ها به زودی حل شود هر چند که این رشته های بدون مجوز در دوره های گذشته فعال بوده اند.