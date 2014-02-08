به گزارش خبرنگار مهر، پس از موافقت رئیس شورای شهر تهران با پیشنهاد معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد، پیکر بهمن فرزانه مترجم فقید ظهر امروز شنبه 19 بهمن در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا (س) به خاک سپرده شد.

ستاره فرزانه خواهر بهمن فرزانه در این باره به خبرنگار مهر گفت: پیکر آقای فرزانه در قطعه 255 (نام‌آوران)، ردیف 35، شماره 10 و در کنار افرادی همچون کاظم معتمدنژاد و عباس حری به خاک سپرده شد.

وی افزود: برادر من چندان اهل این نبود که در سخنرانی شرکت کند و یا بخواهد برایش سخنرانی کنند و لذا برنامه خیلی ساده و معمولی و با حضور ناشران کتاب‌های او در قطعه نام‌آوران برگزار شد.

بهمن فرزانه که پس از یک دوره طولانی بیماری و انجام عمل جراحی پا به دلیل پیشرفت بیماری دیابت، روند رو به بهبودی را در بیمارستان طالقانی طی می‌کرد، دو روز پیش به ناگاه دچار حمله قلبی شد و پس از گذشت چند ساعت در سن 75 سالگی درگذشت.

او در کنار نگارش آثاری داستانی، کتاب‌هایی را از گابریل گارسیا مارکز، آلبا دسس پدس، گراتزیا کوزیما دلدا، لوئیچی پیراندلو، آنا کریستی، اینیاتسیو سیلونه، رولد دال، گابریل دانونزیو، واسکو پراتولینی، ایروینگ استون، جین استون و… به فارسی برگردانده ‌است که «صد سال تنهایی» نوشته مارکز معروف‌ترین آنهاست.