1.2میلیون تردد در محورهای مواصلاتی لرستان صورت گرفت

نصرت الله حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی هفته گذشته یک میلیون و 240 هزار و 564 مورد تردد وسایل نقلیه در جاده های لرستان صورت گرفته است.

مدیر کل حمل و نقل پایانه های استان لرستان بیان داشت: از این میزان 387 هزار و 289 مورد مربوط به تردد وسایل نقلیه سنیگن بوده است.

حیدری همچنین پر تردد ترین محور مواصلاتی لرستان را در این مدت جاده دورود - چالانچولان عنوان کرد و افزود: در این مدت 55 هزار و 777 مورد تردد وسایل نقلیه در این محور داشته ایم.

وی همچنین بیشترین سرعت ثبت شده وسایل نقلیه در جاده های لرستان را در جاده پلدختر - خرم آباد عنوان کرد و گفت: بیشترین سرعت ثبت شده در این جاده 101 کیلومتر در ساعت بوده است.

مدیر کل حمل و نقل پایانه های استان لرستان میانگین سرعت ثبت شده در شبکه جاده ای لرستان را 78 کیلومتر در ساعت عنوان کرد.

حیدری یادآور شد: میزان تردد وسایل نقلیه در مدت زمان یاد شده نسبت به هفته گذشته 21 درصد کاهش یافته است.

وی همچنین با اشاره به تخلفات رانندگی ثبت شده در محورهای مواصلاتی لرستان در این مدت افزود: در این مدت بیش از 161 هزار و 764 مورد تخلف رانندگی در محورهای استان به ثبت رسیده است.

