11 پروژه آموزش و پرورش بروجرد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرج اله شاهوردی زاده مدیر آموزش و پرورش شهرستان بروجرد ظهر شنبه در مراسم افتتاح این پروژه ها اظهار داشت: به مناسبت دهه فجر 11 پروژه آموزشی این اداره به بهره برداری رسید.

وی افزود: این پروژه ها شامل شعبه کانون قلم چی، مدرسه 12 کلاسه شهرک اندیشه، یک باب نمازخانه، خانه معلم شماره 2بروجرد، 32 مدرسه روستایی و...بوده که در دهه فجر به بهره برداری رسید.

مدیر آموزش و پرورش بروجرد تصریح کرد: ساخت این پروژه ها بیش از پنج میلیارد تومان هزینه در بر داشته است.

وی افزود: هزینه ساخت این پروژه ها از طریق خیرین مدرسه ساز پرداخت شده که این اقدام برای اولین بار است که در بروجرد اتفاق می افتد.