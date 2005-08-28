درياي مازندران 138 نقطه ممنوعه شنا دارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان مازندران محمد رضا شيدفرافزود : تابستان امسال 12 كانكس با اعتبار هر كدام 240 ميليون ريال با سرويس بهداشتي و دوش حمام جهت استفاده گردشگران از طرحهاي دريا احداث شده است.

وي اظهار كرد : طرح هاي اجرا شده در تابستان سال 84 به تفكيك شهرها، شامل 4 طرح در رامسر، 4 طرح در تنكابن، 3 طرح در چالوس ، 3 طرح در نوشهر، 2 طرح در نور، 9 طرح در محمود آباد، 12 طرح در بابلسر، يك طرح در جويبار، 5 طرح در ساري، يك طرح در نكا، يك طرح در بهشهر و يك طرح در گلوگاه و علاوه بر آن حدود 11 طرح در شهر كهاي خصوصي هم اجرا شده است.

مسوول طرح دريا هدف از اجراي طرح دريا را تامين امنيت جاني و ايجاد محيطي سالم جهت استفاده بهتر مسافران و گردشگران برشمرد و افزود: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مازندران همه ساله جهت جلوگيري از بروز ناامني هاي جاني، مالي و فرهنگي اقدام به اجراي طرح دريا مي كند. تابستان امسال نيز بعد از معرفي 138 نقطه ممنوعه براي شنا، تابلوهاي هشدار دهنده با اعتبار 70 ميليون ريال نصب گرديد. اما متاسفانه به دليل ازدحام بيش از حد مسافر در طرحها و همچنين علاقمندي مسافران به شناي خانوادگي در سواحل خالي از جمعيت باعث مي شود كه مردم به جاي استفاده از طرحهاي دريا مناطق ممنوعه را براي شنا انتخاب كنند در نتيجه به علت عدم وجود امنيت تعدادي از آنان جان خود را از دست مي دهند.

وي در ادامه لزوم ايجاد و توسعه فضاهاي مناسب تفريحي در سواحل مازندران را وجود اراضي آزاد ارزيابي كرد وگفت : متاسفانه به دليل اشغال 98 درصدي نوار ساحلي درياي مازندران توسط دستگاههاي دولتي و بخش خصوصي اين امر با محدوديت هاي زيادي روبرو است. علي رغم محدوديت ها و موانع موجود سعي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بر آن است تا خدمات بهتر و مناسب تري را در اختيار گردشگران قرار دهد.