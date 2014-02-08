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۱۹ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۴۰

با معرفی نفرات برتر/

مسابقات شمشیربازی جایزه بزرگ "جام فجر" در اردبیل خاتمه یافت

مسابقات شمشیربازی جایزه بزرگ "جام فجر" در اردبیل خاتمه یافت

اردبیل – خبرگزاری مهر: مسابقات شمشیربازی جایزه بزرگ "جام فجر" در اسلحه فلوره و رده سنی آزاد با معرفی نفرات برتر در محل سالن آکادمی شمشیربازی اردبیل خاتمه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقات و در بخش بانوان که با شرکت 18 بازیکن و در غیاب تنی چند از قهرمانان نامی این اسلحه برگزار شد، دریا آردن با اقتدار مقام قهرمانی را به دست آورد.

آردن در بازی نهایی با کسب برتری 15 بر 3 برابر سمیه طهماسبی، قهرمان شد. طهماسبی دوم شد و در بازی رده بندی برای مقام سومی، سونیا بی نظیر با برتری 15 بر 5 برابر شیوا سلطانی، مقام سوم مسابقات را کسب کرد.

در بخش آقایان که با شرکت 17 بازیکن و باز هم در غیاب بازیکنان سرشناس و ملی پوش شمشیربازی استان برگزار شد، امیر محمدرحیمی در بازی نهایی با کسب برتری 15 بر 11 برابر مبین تقوی، به مقام قهرمانی دست یافت.

مبین تقوی دوم شد و در بازی رده بندی آیدین مجردآزاد با برتری 15 بر 14 برابر سیدمحمد گرمرودی، مقام سوم مسابقات را به خود اختصاص داد.

کد مطلب 2231770

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