بانک اطلاعات زنان دفاع مقدس در کشور تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مریم مجتهدزاده پیش از ظهر شنبه در نشست خبری در بیرجند، اظهارداشت: در این بانک اطلاعاتی اطلاعات زنان شهیده، آزاده و تمامی زنانی که در جبهه های دفاع مقدس حمایت های مادی و معنوی داشتند جمع آوری می شود.

وی با اشاره به وجود هفت هزار شهیده در هشت سال دفاع مقدس کشور، عنوان کرد: باید وصیت نامه ها و زندگی نامه این افراد جمع آوری و برای نسل جوان به عنوان الگو معرفی شود.

وی با اشاره به اینکه همچنین 21 زن آزاده در دفاع مقدس بودند، افزود: چهار نفر از این زنان آزاده ثبت خاطرات شدند.

رئیس سازمان نشر آثار و ارزشهای مشارکت زنان در دفاع مقدس کشور با اشاره به اینکه اهداف و ارزش های دفاع مقدس برای نسل جوان باید تبیین شود، افزود: فرهنگ دفاع مقدس باید به نسل جوان منتقل شود تا شهدا، جانبازان و آزادگان دفاع مقدس به عنوان الگوی موفق در بین جوانان معرفی شوند.

وی با اشاره به اینکه تاثیرگذاری های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس موجب دست یابی دانشمندان ایران به دستاوردهای علمی شده است، عنوان کرد: دستاوردهای انقلاب و هشت سال دفاع مقدس نیز باید برای جوانان معرفی شود.

مجتهدزاده اضافه کرد: تمامی ارگانها و دستگاه های اجرایی وظیفه تبیین ارزش های دفاع مقدس هستند.

رئیس سازمان نشر آثار و ارزشهای مشارکت زنان در دفاع مقدس کشور با اشاره به اینکه باید هویت سیاسی، روانی و اجتماعی در قالب دفاع مقدس معرفی شود، یادآور شد: امنیت بدست آمده امروز در ایران از ایثارگری های دفاع مقدس نشات گرفته است.