گروه "فنز" اواسط مهر ماه به سوئد مي رود

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاري "مهر"، نگار اسكندر فر، مجري طرح اين نمايش در گفت وگو با خبرنگار تئاتر "مهر"، گفت: براي سفر گروه به سوئد با مركز هنرهاي نمايشي هماهنگي هايي به عمل آمده است. اين، اولين سفر خارجي گروه به سوئد خواهد بود و براي سفر به كشورهاي ديگر نظير دبي ، كانادا، فرانسه و انگليس نيز برنامه ريزي هايي صورت گرفته، اما تاكنون هيچكدام قطعي نشده است.

وي افزود: احتمالا گروه، اواخر ديماه به دبي و ارديبهشت ماه سال آينده به كانادا خواهد رفت.

اسكندر فر درباره اجراي اين نمايش در شهرستان ها توضيح داد: با شهرداري اصفهان براي اجراي نمايش " فنز" صحبت هايي شد كه تاكنون نتيجه اي حاصل نشده و درحال حاضر مذاكراتي با حوزه هنري اين شهر در حال انجام است. خوزستان و زاهدان نيز احتمالا در برنامه سفر گروه قرارخواهند گرفت.