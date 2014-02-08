برگزاری جشنواره کمیته امداد و رسانه در کردستان/ بهره مندی 53 هزار خانوار از خدمات کمیته امداد

به گزارش خبرنگار مهر، قنبر موسی ‌نژاد ظهر شنبه در جمع اصحاب رسانه و خبرنگاران استان كردستان اظهار داشت: کمیته امداد امام خمینی (ره) برای دستیابی به ترویج و گسترش اهداف خود، مشارکت بیشتر رسانه‌ ها در راستای رفع نیازهای محرومین و گسترش مشارکت ‌های مردمی نخستین جشنواره استانی امداد و رسانه را در استان برگزار می‌ کند.

وی افزود: تقویت بسترها و زمینه‌ های توسعه مشارکت‌ های مردمی، بسط و گسترش تعامل هدفمند کمیته امداد با رسانه‌ ها، افزایش سهم رسانه‌ ها در پیشبرد ارتقای سطح معیشت و توانمند سازی نیازمندان و مددجویان زیرپوشش کمیته امداد از جمله اهداف برگزاری این جشنواره به شمار مي رود.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان بیان کرد: ترویج مشارکت‌ های مردمی، توسعه فرهنگ پرداخت زکات، گسترش فرهنگ حمایت از ایتام، آسیب‌ شناسی در حوزه محرومیت‌ های اجتماعی استان، نقش امداد در توانمند سازی مددجویان و کمک به اشتغال قشر ضعیف جامعه و همچنین کمک به حفظ شخصیت و شان زنان سرپرست خانوار از جمله ديكر محورهای این جشنواره در نظر گرفته شده است.

موسی نژاد یادآور شد: آثار ارسالی به جشنواره باید از چهاردهم اسفند ماه سال گذشته تا 30 بهمن ماه سال جاری و مندرج در یکی از نشریات و خبرگزاری ها باشد.

وی ادامه داد: مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره پنجم اسفند ماه است و این جشنواره در بخش‌ های یادداشت، مصاحبه، خبر و گزارش برگزار می‌شود و هر خبرنگار می‌ تواند در سه بخش آن با ارسال سه اثر در هر بخش شرکت کند.

53 هزار خانوار از خدمات کمیته امداد بهره مند هستند

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: کمیته امداد امام خمینی (ره) یک نهاد حمایتی است که در راستای رفع محرومیت‌ ها و کمک به کرامت انسانی خانوار های بی‌ بضاعت فعالیت می ‌کند.

موسی نژاد با اشاره به این مطلب که در حال حاضر 53 هزار و 500 خانوار کردستانی از خدمات مستمر کمیته امداد بهره مند هستند، اظهار داشت: 26 هزار خانوار از مجموع خانواده هاي تحت پوشش را زنان سرپرست خانوار شامل مي شوند.

وی افزود: بیش از پنج هزار نفر از آنها نیز زنان زیر 50 سال سرپرست خانوار هستند که کمیته امداد از آنها حمایت های ویژه ای را دارد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان افزود: همچنین در حوزه بیمه درمان شهری کمیته امداد در اين استان 50 هزار نفر از مددجویان از خدمات آن بهره مند هستند.

موسی نژاد با اشاره به این مطلب که در حوزه سرپایی 90 درصد و در حوزه بیمارستان 100 درصد هزینه ها را کمیته امداد تقبل کرده است، بیان کرد: در حال حاضر 280 مرکز درمانی طرف قرار داد کمیته امداد در استان كردستان هستند و به همين دليل خدمات لازم درماني و پزشكي به افراد تحت پوشش ارائه مي شود.

وی یادآور شد: همچنین شش هزار سرپرست خانوار کردستانی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند که بیش از شش میلیارد تومان برای سرانه خانواده ها پرداخت شده که بیش از 33 درصد از اين مبلغ بابت درمان بوده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان در پايان سخنان خود در اين نشست خبري بيان كرد: انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب شاهد خدمات رسانی هر چه بهتر این نهاد مقدس به اقشار محروم جامعه باشیم.