دمای هوای همدان به تدریج گرم می شود/ کبودرآهنگ از سردترین شهرهای کشور

نادر پیرتاج در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر استان همدان یکی از سردترین استان های کشور بوده و شب گذشته نیز استان همدان یکی از سردترین شب ها را پشت سر گذاشته است.

وی با بیان اینکه دمای هوای استان همدان آرام آرام و به تدریج افزایش می یابد، افزود: از امروز شنبه تا روز دوشنبه 21 بهمن ماه درجه هوا به طور نسبی افزایش می یابد.

مسئول مرکز پیش بینی هوای استان همدان در ادامه ابراز داشت: شهرستان کبودر آهنگ با دمای 24 درجه زیر صفر سردترین نقطه استان همدان و یکی از سردترین شهرهای کشور است.

پیرتاج با تاکید بر اینکه افزایش دما در استان همدان به طور درجه به درجه اتفاق می افتد، بیان داشت: از نقطه نظر جوی تا چهار روز آینده آسمان استان همدان صاف تا قسمتی ابری و گاهی وزش باد پیش بینی می شود.

وی با بیان اینکه دمای شهرستان همدان در حال حاضر 22 درجه زیر صفر است، گفت: ملایر با دمای یک درجه بالای صفر گرمترین نقطه استان همدان بوده است.