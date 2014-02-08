مردم خوزستان پای انقلاب خود ایستاده اند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد علی موسوی جزایری صبح امروز در مراسم کلنگ زنی طرح تعریض پل سوم کیان پارس که با حضور جمعی از مسئولان استانی برگزار شد عنوان کرد: بسیاری از انقلاب های که در گذشته به وقوع پیوسته اند در چند سال به شکست رسیده اند اما انقلاب اسلامی کشور ما هر روز پویا تر و پا برجا تر می شود.

وی افزود: مردم با بصیرت خوزستان مانند روز های اول انقلاب در صحنه حاضر هستند و با پای انقلاب خود ایستاده اند.

موسوی جزایری تصریح کرد: مردم خوزستان باید شاهد دستاورد های انقلاب اسلامی باشند به همین منظور باید طرح های بزرگ صنعتی، اشتغال زایی و علمی در مراکز علمی و دانشگاهی و پژوهشکده ها توسعه یابد.

نماینده ولی فقیه در استان خوزستان با اشاره به اینکه، حضور میلیونی مردم کشور در راهپیمایی 22 بهمن ماه نشان از ارادت ویژه به انقلاب اسلامی است، گفت: امیدواریم راهپیمایی امسال بسیار پر شور تر و با عظمت تر از همیشه برگزار شود تا بیگانگان و دشمنان انقلاب شاهد پشتیبانی مردم ایران از ولایت فقیه باشند.