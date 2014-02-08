قتل برادر زن با شلیک 14گلوله/ ادعای جنون متهم در دادگاه

به گزارش خبرنگار مهر، در این پرونده ناصر 48 ساله متهم است در تاریخ 13دیماه سال 87 برادرزن خود بنام حجت را با شلیک 14گلوله به قتل رسانده است.

متهم چندی قبل در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و به قصاص محکوم شده بود که قضات دیوان عالی کشور با توجه به اینکه ناصر از سوی اداره سرپرستی مهجور شناخته شده بود حکم را نقض کرده وبرای رسیدگی دوباره و بررسی جنون وی در زمان قتل پرونده را به شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران فرستادند.

صبح امروز جلسه دادگاه به ریاست قاضی اصغرزاده و با حضور 4 قاضی مستشار برگزار شد. در ابتدای جلسه دادگاه نماینده دادستان با تشریح کیفرخواست برای متهم تقاضای مجازات قانونی کرد.

مادر و دختر مقتول نیز خواستار قصاص متهم به قتل شدند. وکیل اولیای دم در این جلسه اظهار داشت: متهم هیچ مشکل ذهنی و روانی ندارد و شواهد موضوع نشان می دهد بر اثر جنون آنی مرتکب قتل نشده است. او مدعی است از 20سال قبل اسلحه تهیه کرده و چند روز پیش از جنایت آن را با نفت تمیز کرده بود. همچنین در تماس با مقتول از او خواسته بود هر وقت می خواهد خانه او بیاید یک ساعت قبل خبر دهد.

مقتول در مسابقات ارتش های جهان دارای مدال و فردی ورزیده و قوی بود به همین خاطر متهم اولین گلوله را به سر او شلیک کرده بود این شواهد نشان می دهد او با نقشه قبلی مرتکب جنایت شده و جنون در ارتکاب قتل نقشی نداشته است

رئیس دادگاه سپس از همسر متهم خواست که در جایگاه قرار بگیرد که او درخصوص اختلافش با متهم اظهار داشت: همسرم مرا کتک می زد و از خانه بیرون می کرد، چند بار درخواست طلاق دادم اما به خاطر دو دخترمان منصرف شدم. روز حادثه نیز از برادرم خواست برایش کلید بیاورد که وقتی برادرم به آن جا رفت با گلوله های همسرم به قتل رسید.

رئیس دادگاه: همسرتان اسلحه را چه زمانی تهیه کرده بود؟ همسر متهم: خودش می گوید در زمان جنگ اسلحه را تهیه کرده بود، اما در مدت 22 سالی که باهم زندگی کردیم من هیچگاه این اسلحه را در خانه ندیدم قضیه مهجور بودن او نیز صحت ندارد و برای اینکه بتواند خانه ای که به نامم کرده بود را پس بگیرد این ادعا را مطرح کرده بود.

در ادامه جلسه دادگاه نوبت به دفاع متهم رسید که با قبول اتهامش گفت: حالم مساعد نیست و نمی توانم حرف بزنم وقتی همه می گویند گنهکارم پس گنهکار بوده و منتظر مجازات هستم.

پس از آخرین دفاعیات متهم و وکیل مدافعش قضات دادگاه برای تصمیم گیری وارد شور شدند.