جشن ازدواج 40 زوج طلبه کردستانی همزمان با دهه مبارک فجر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه و طي مراسمي در سنندج جشن ازدواج 40 زوج طلبه كردستاني به مناسبت ايام دهه مبارك فجر برگزار شد.

مدیرکل حراست مرکز خدمات حوزه‌ های علمیه کشور در مراسم ازدواج طلاب کردستانی كه در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: رویکرد جدید حوزه های علیمه گسترش و ارتقاء خدمات فرهنگی در سطح جامعه است.

حجت ‌الاسلام علی‌ اوسط حسام ‌افروز بیان کرد: به یاری خداوند متعال و تلاش طلاب مراکز علیمه در سطح کشور خدمات مختلفی از جمله، فرهنگی، اجتماعی، دینی و سیاسی را به شهروندان ارائه می دهند.

وی با اشاره به این مطلب که در مراکز علیمه هیچ تفاوتی بین طلاب سنی و تشیع در ميان نيست، افزود: دین اسلام دین برادری است و سرلوحه این پیام اخوت طلاب اهل سنت و تشیع است و به همين دليل به مسئله وحدت توجهي ويژه مي شود.

مدیرکل حراست مرکز خدمات حوزه‌ های علمیه کشور یادآور شد: ترویج ارزش هاي دینی و اسلامی یکی از وظایف طلاب در سطح کشور است که به یاری خداوند متعال در این خصوص اقدامات خوبی انجام شده است.

حجت ‌الاسلام حسام ‌افروز ادامه داد: با توجه به هجمه های فرهنگی دشمنان و توطئه های آنان نیاز است که برنامه های حوزه به سمت فرهنگی بودن سوق داده شود و با بصیرت افزایی در بین آحاد جامعه به ویژه جوانان فتنه های آنان را خنثی کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: حفظ منزلت روحانیون سالخورده و سرکشی به روحانیون از کارافتاده از جمله برنامه ‌های فرهنگی مرکز خدمات حوزه‌ های علمیه است و این مهم در سراسر کشور با جدیت دنبال می ‌شود.

مدیرکل حراست مرکز خدمات حوزه ‌های علمیه کشور با اشاره به برقراری بیمه تکمیلی طلاب و روحانیون کشور در قالب طرح معیشت اظهار داشت: پیگیری امور درمانی و بیمه طلاب و روحانیون کشور و ارتقای سطح معیشت آنان از جمله رویکرد های این مرکز است است.

در ادامه اين مراسم برنامه هاي مختلف فرهنگي و هنري برگزار شد.