صنعتگران مهريز حضوري گسترده در راهپيمايي 22 بهمن خواهند داشت

ابوالفضل رمضانی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دهه فجر یادآور استقامت، ایستادگی و قیام ملت ایران علیه ظلم و فساد و بیدادگری است، اظهار داشت: صنعتگران و کارفرمایان واحدهای تولیدی شهرستان مهریز همگام با امت بپا خاسته ایران اسلامی و به پیروی از مقتدای خویش، حضرت آيت الله خامنه اي، با حضوری منسجم و موثر در راهپیمایی 22 بهمن شرکت كرده و بار دیگر به مستکبران عالم اعلام می کنند که بر حراست و صیانت از انقلاب اسلامی و دستاوردهای ارزشمند آن تا پای جان ایستاده ایم.

وی افزود: تجربه ایستادگی و مقاومت و پایداری ملت بزرگ ایران در دورانی بیش از سه دهه نشان داده است، صنعتگران هیچ هراسی از توفان سیل آسای دشمن و تحریم ها نخواهد داشت.

رمضانی زاده عنوان كرد: من از جانب صنعتگران شهرستان مهریز با تقدیم صمیمانه ترین تهنیت ها و شادباش ها به ملت بزرگ ایران، همچون همیشه، تا پای جان در صحنه های انقلاب و نظام حضور خواهیم داشت.

وی یکی از مهمترین جلوه های حضور وحدت آفرین مردم، مشارکت پرشور در راهپیمایی 22 بهمن دانست و ضمن یادآوری اهمیت این حضور مردمی و ویژگی خاص این مناسبت گفت: یقین داریم که امسال راهپیمایی 22 بهمن به فضل الهی و به برکت هوشیاری و بصیرت مردم و مسئولان و با حضور صنعتگران و کارفرمایان مهریزی پرشورتر از سال های گذشته در شهرستان برگزار خواهد شد و موجب تقویت روحیه ملت های مظلوم جهان و ناامیدی هر چه بیشتر دشمنان و بدخواهان خواهد شد.