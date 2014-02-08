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۱۹ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۵۹

رمضاني زاده:

صنعتگران مهريز حضوري گسترده در راهپيمايي 22 بهمن خواهند داشت

صنعتگران مهريز حضوري گسترده در راهپيمايي 22 بهمن خواهند داشت

مهريز - خبرگزاري مهر: رئيس هيئت مديره شهرك صنعتي مهريز از حضور گسترده صنعتگران مهريزي در راهپيمايي 22 بهمن خبر داد.

ابوالفضل رمضانی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دهه فجر یادآور استقامت، ایستادگی و قیام ملت ایران علیه ظلم و فساد و بیدادگری است، اظهار داشت: صنعتگران و کارفرمایان واحدهای تولیدی شهرستان مهریز همگام با امت بپا خاسته ایران اسلامی و به پیروی از مقتدای خویش، حضرت آيت الله خامنه اي، با حضوری منسجم و موثر در راهپیمایی 22 بهمن شرکت كرده و بار دیگر به مستکبران عالم اعلام می کنند که بر حراست و صیانت از انقلاب اسلامی و دستاوردهای ارزشمند آن تا پای جان ایستاده ایم.

وی افزود: تجربه ایستادگی و مقاومت و پایداری ملت بزرگ ایران در دورانی بیش از سه دهه نشان داده است، صنعتگران هیچ هراسی از توفان سیل آسای دشمن و تحریم ها نخواهد داشت.

رمضانی زاده عنوان كرد: من از جانب صنعتگران شهرستان مهریز با تقدیم صمیمانه ترین تهنیت ها و شادباش ها به ملت بزرگ ایران، همچون همیشه، تا پای جان در صحنه های انقلاب و نظام حضور خواهیم داشت.

وی یکی از مهمترین جلوه های حضور وحدت آفرین مردم، مشارکت پرشور در راهپیمایی 22 بهمن دانست و ضمن یادآوری اهمیت این حضور مردمی و ویژگی خاص این مناسبت گفت: یقین داریم که امسال راهپیمایی 22 بهمن به فضل الهی و به برکت هوشیاری و بصیرت مردم و مسئولان و با حضور صنعتگران و کارفرمایان مهریزی پرشورتر از سال های گذشته در شهرستان برگزار خواهد شد و موجب تقویت روحیه ملت های مظلوم جهان و ناامیدی هر چه بیشتر دشمنان و بدخواهان خواهد شد.

کد مطلب 2231808

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