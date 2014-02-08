22 بهمن منشاء تعالی ایران اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه مجمع نمایندگان مازندران آمده است: 22 بهمن ماه 1357 تاریخی ترین و ماندگارترین روز ملت بزرگ ایران اسلامی می باشد که در پرتو عنایات حضرت حق تعالی، رهبری داهیانه حضرت امام خمینی (ره) و مجاهدت ملت انقلابی ایران خلق گردید.

یوم الله 22 بهمن سرآغاز حیات طیبه برای ملت ستمدیده ایران است که قرن ها زیر یوغ حکومت های فاسد و شاهنشاهی بسر می برده اند و گرامی داشت دهه فجر انقلاب اسلامی و یوم الله 22 بهمن از این جهت ضروری است که این روز منشأ تحول الهی و تاریخی برای رشد و تعالی ایران اسلامی گردید.

شرایط حساس منطقه ای و بین المللی ایجاب می نماید انقلاب اسلامی به عنوان میراث جاویدان امام خمینی با وحدت مسئولین، حضور مردم و انسجام انقلابی حفظ و تداوم یابد.

بر همین اساس اعضای مجمع نمایندگان مردم صبور، انقلابی، و بصیر مازندران در خانه ملت همگان را به مشارکت حداکثری در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی دعوت می نمایند. چه آنکه قطعه نهایی حماسه سیاسی راهپیمایی 22 بهمن است.

انقلاب شکوهمند اسلامی ملت مقاوم و انقلابی ایران اسلامی در طول سی و پنج سال عمر با افتخار خود همواره در عرصه های مختلف مزین به مشارکت و همراهی مردم انقلابی بوده است و خواهد بود.

مردم متعهد ما با تداوم پیروی از رهبری حکیم فرزانه انقلاب اسلامی بار دیگر پیوند ناگسستنی خود با مقتدای خویش را در روز 22 بهمن به نمایش می گذارند تا دشمنان قسم خورده این انقلاب و مردم بدانند که هرگز نمی توانند با زبان زور با این ملت سخن بگویند.

ملت برخاسته از فرهگ عاشورا بار دیگر در راهپیمایی 22 بهمن حماسه ساز خواهند شد و دنیا را با شگفتی مواجه می سازد که علیرغم همه کمبودها و تنگناها حتی شرایط نامساعد جوی و بحران های طبیعی هیچگاه از اهداف انقلابی خود دور نخواهد شد.

ما با آرمان های امام راحل و شهدا پیمانی دوباره می بندیم که تا سر حد جان حافظ دستاوردهای انقلاب اسلامی باشیم و این مهم را در روز 22 بهمن 1392 به جهانیان ثابت می کنیم.

مجمع نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی با پاسداشت سی و پنجمین بهار شکوهمند انقلاب اسلامی، ملت بزرگ را شایسته تکریم و خدمت بیشتر می داند و بر این باور است که عدالت و ارائه خدمت بی منت به آحاد مردم به ویژه اقشار محروم از مهم ترین اهداف انقلاب اسلامی بوده است. بر همین اساس ضمن اینکه خود را موظف به خدمتگزاری می داند از دولت محترم می خواهد برای حل مشکلات معیشتی و رفاهی مردم گام های استوارتری بردارد و در حل معضل بیکاری تلاش بیشتری انجام دهد.