22 بهمن مظهر اقتدار و نمايش حمايت مردم از نظام اسلامي است

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله میرزایی اصل ظهر شنبه در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی راهپیمایی 22 بهمن ماه در سنندج اظهار داشت: برای برگزاری هر چه باشکوه تر راهپیمایی 22 بهمن باید تمامی دستگاه های اجرایی استان بسیج شوند.

وی با اشاره به این مطلب که صف دشمن شکن 22 بهمن می تواند نشانه اقتدار و عظمت ایران اسلامی در سطح منطقه و جهان باشد، افزود: مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی با حضور خود مشت محکمی به دهان استکبار می زنند.

فرماندار شهرستان سنندج بیان کرد: انقلاب اسلامی ایران الگوی تمام عيني و واقعي براي جنبش ‌های آزادی‌ بخش در جهان اسلام است و به پشتوانه مردمی بودنش در حال حاضر یکی از قدرت های برتر در منطقه و حتي جهان به شمار مي رود.

میرزایی اصل یادآور شد: استکبار و دشمنان نظام برای نابودی انقلاب با روش ‌های مختلف جنگ سخت و نرم در صدد نابودی نظام و ضربه زدن به اسلام بودند که به یاری خداوند و اعتقاد مردم این توطئه ها يكي پس از ديگري خنثي و نقش بر آب شد.

وی با اشاره به این مطلب که مردم شهرستان سنندج همواره در صحنه ‌های مختلف انقلاب از جمله مراسم راهپیمایی‌ ها و به ویژه 22 بهمن حضور دشمن ‌شکن دارند، ادامه داد: باید با برنامه ریزی مناسب و تعامل تمامی دستگاه ها زمینه برای راهپیمایی دشمن شکن مردم فراهم شود.

در اين نشست كه با حضوري شماري از مديران ادارات و سازمان هاي دولتي و همچنين اعضا ستاد دهه فجر شهرستان سنندج برگزار شد، برنامه هاي مختلف تدارك ديده شده براي اين روز از سوي مديران اعلام شد.