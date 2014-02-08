بازی مقابل پاس برای راهیان کرمانشاه بسیار سرنوشت ساز است

سلمان کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بازی مقابل پاس یکی از حساسترین دیدارهای تیم راهیان به حساب می آید و با توجه به امتیازاتی که کسب کرده ایم پیروزی در این مسابقه سخت و سرنوشت ساز برای ما بسیار حیاتی است.

وی خاطرنشان کرد: تیم راهیان با پیروز های خانگی که طی چند دیدار گذشته خود آن هم مقابل تیم های مدعی و بالای جدول کسب کرده از روحیه خوبی برخوردار است و امیدوارم بازیکنان تیم بتوانند با استفاده مطلوب از موقعیت های خود، سه امتیاز حساس این دیدار را نیز به حساب خود واریز کنند.

کریمی افزود: هرچند تیم ما به دلیل بارش برف نتوانست بیش از یک جلسه تمرین برگزار کند ولی در مجموع تیم از وضعیت خوبی برخوردار است و مطمئنم اگر بازیکنان توانمندی های خود را در زمین مسابقه به نمایش بگذارند خواهند توانست با پیروزی زمین مسابقه را ترک کنند.

وی ادامه داد: آن ها باید متوجه باشند که در هفته های پایانی تک موقعیت هاست که سرنوشت تیمی را مشخص می کند و باید یاد بگیرند که از موقعیت های خود به خوبی استفاده کنند، نکته ای که اگر در بازی هفته گذشته مقابل آلمینیوم هرمزگان رعایت می شد می توانستیم سه امتیاز آن دیدار را کسب کنیم.

مدیرعامل راهیان کرمانشاه در عین حال پاس را نیز تیم خطرناکی توصیف کرد و گفت: این تیم به سبب بهره گیری از بازیکنان مجرب و کادر فنی با دانش در همه حال خطرناک و قابل احترام است و نباید فریب جایگاه فعلی آن ها را در جدول بخوریم.

کریمی ادامه داد: خوشبختانه یکی دو بازیکن مصدوم تیم به ترکیب اضافه شده اند و می توانند مقابل پاس در صورت صلاحدید کادر فنی در ترکیب قرار بگیرند، هرچند برای این مسابقه یکی از مدافعان ما به دلیل محرومیت غایب خواهد بود.

وی در پایان ضمن قدردانی از هواردان راهیان برای حضور در دیدارهای خانگی گذشته و حمایت بی دریغ از این تیم، از آنان خواست تا در مسابقه فردا مقابل پاس نیز با حضور در ورزشگاه و روحیه دادن به بازیکنان، موجبات پیروزی این تیم را فراهم آورند.

دیدار تیم های راهیان کرمانشاه و پاس همدان در چارچوب هفته نوزدهم مسابقات لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور از ساعت 14:15 دقیقه روز یکشنبه (20 مهر) در ورزشگاه کارگران کرمانشاه برگزار خواهد شد.