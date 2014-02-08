شهرداریها 17 میلیارد ریال به کتابخانه های مازندران بدهی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل امامزاده ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در حاشیه معارفه رئیس جدید کتابخانه عمومی کلاردشت، با اشاره به بدهکاری شهرداری ها ازمحل نیم درصد گفت: خوشبختانه همه شهرداریها درخصوص واریز نیم درصد کتابخانه ها همکاری خوبی دارند. متأسفانه شهرداری های ساری – بابلسر ورامسر باکتابخانه ها همکاری ندارند.

وی گفت: از 99 کتابخانه موجود دراستان باتوجه به 104 هزارو پانصد عضو بالغ بر یک میلیون و400 هزارجلدکتاب در حوزه های مختلف که بخش عمده آن از کتاب های نفیس مرجع می باشد. که جا دارد مردم بزرگوار وجوانان ونوجوانان ما ازاین امکانات به وجود آمده خوب استفاده کنند.

امامزاده بیان داشت: 33 کتابخانه مشارکتی اداره می شود که درتلاشیم درهمه 99 کتابخانه استان امکانات دیجیتالی شدن کتابخانه ها را فراهم کنیم.



امامزاده درخصوص اعتبارات عمرانی وجاری اداره کل کتابخانه ها گفت: اعتبارات عمرانی ما 2 میلیون 150 میلیون تومات ونیز اعتبارجاری 2 میلیارد و 700 میلیون تومان است.



مدیرکل کتابخانه های مازندران، درجلسه ای با حضور فرماندار ودیگر مدیران اجرایی شهرستان خانم ملا سلطانی را به عنوان رئیس اداره کتابخانه های شهرستان کلاردشت معرفی کرد.