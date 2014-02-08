کشف 139 بسته ترياک در ميانه/ جاسازی 790 گرم در شکم متهم

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد خشتگر شنبه با اعلام این خبر افزود: بر اساس بررسیهای صورت گرفته و اطلاعات دریافتی، يکي از اهالي روستاهاي تابعه شهرستان کهنوج با هويت "م-ع" اقدام به وارد کردن مواد مخدر به شهرستان می کرد.

وي در ادامه خاطر نشان کرد: موضوع در دستور کار پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قرار گرفت و با انجام اقدامات مربوطه و پس از انجام هماهنگي قضايي لازم منزل متهم شناسايي و مورد بازرسی قرار گرفت که در نتیجه 54 بسته به وزن 460 گرم ترياک تخليه شده از منزل وی کشف شد.

فرمانده انتظامي ميانه تصريح کرد: بر اساس بررسی های صورت گرفته، این احتمال داده شد که متهم مقدارديگری مواد مخدر را در شکم خود پنهان کرده که با انجام آزمايش های لازم 85 بسته مواد مخدر دیگر به وزن 790 گرم از شکم وی تخليه و بر این اساس مکشوفه يک کيلو و 250 گرم مواد مخدر در 139 بسته به همراه متهم تحويل مقام قضايي شد.

خشتگر در پایان از شهروندان خواست هر گونه اخبار در خصوص تهيه و توزيع کنندگان مواد مخدر را توسط تلفن 110 به نيروي انتظامي گزارش نمايند.