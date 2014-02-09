عباس اقسامی درباره اجرای این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: نمایش «تردید نکن هوراشیو» که از 15 بهمن ماه اجرای خود را در تالار استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران آغاز کرده است به دو جشنواره معتبر بین المللی در کشورهای پرتغال به نام فاتال و جشنواره بین المللی تئاتر در کشور چک دعوت شده است. این اثر نمایشی قرار است فروردین ماه در شهر Hlinsko چک و اواخر اردیبهشت ماه در شهر لیسبون پرتغال اجرا شود.

وی درباره تامین هزینه این سفرها گفت: طبق روال بسیاری از جشنواره‌ها هزینه بلیت سفر به این دو کشور بر عهده خود ماست. در حال حاضر پیگیر تامین هزینه های این سفرها هستیم که امیدوارم به نتیجه برسد. رایزنی هایی هم با مرکز هنرهای نمایشی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی داشته ایم که به زودی نتایج آنها مشخص خواهد شد.

اقسامی درباره تغییراتی که این نمایش نسبت به اجرا در جشنواره سی و یکم تئاتر فجر کرده است، توضیح داد: نسبت به اجرایی که در جشنواره داشتیم نمایش کامل تر شده است. در اجرای قبلی به دلیل رفت و برگشت های زمانی و مکانی، تماشاگر خط اصلی قصه را از دست می داد و به درستی متوجه این تغییرات نمی شد. در اجرای جدید روی قصه بیشتر کار کردیم تا ابهاماتش برطرف شود.

این کارگردان ادامه داد: همچنین در اجرای عمومی نتوانستیم در خدمت حسین محب اهری باشیم و به جای وی مهدی شاه پیری جایگزین شده است. میزانسن ها نیز تکمیل تر شده و تصویرهای جدیدی در اجرای عمومی نمایش ارائه شده است.

اقسامی درباره مضمون این اثر نمایشی توضیح داد: مضمون اثر به زمانی باز می گردد که هملت کشته شده و فورتینبراس به قدرت رسیده است. هوراشیو دوست و همراز هملت تنها بازمانده جنگهای قبیله ای هملت و عمویش است که در دربار باقی مانده اما نمی تواند در پادشاهی فورتینبراس به خواسته هایش برسد.

وی یادآور شد: فورتینبراس مانند کلادیوس شاه، فردی دیکتاتور و جاه طلب است و هوراشیو برای اینکه مردم را بر علیه وی بشوراند مانند هملت نمایشی ترتیب می دهد و زندگی دیکتاتورمآبانه فورتینبراس را به تصویر می کشد. اما فورتینبراس هوراشیو را زندانی کرده و شرط آزادی اش را اجرای نمایشی در حمایت از پادشاهی اش قرار می دهد. در نهایت نیز شاهد همان اتفاقات و کشتارهایی هستیم که در نمایشنامه «هملت» شاهدش بودیم.

کارگردان نمایش «شکسپیر خون 2003» در پایان درباره این نمایش گفت: «تردید نکن هوراشیو» نمایشنامه ای تخیلی و ادامه ای بر ماجرای هملت است اما سعید هاشمی پور در نگارش نمایشنامه و در نوع قصه پردازی و دیالوگ نویسی از نمایشنامه «هملت» بسیار وام گرفته است. این نمایش کمدی بر پایه نمایش کمدیا دلارته ایتالیایی شکل گرفته و به لحاظ محتوایی یک پارودی به حساب می آید.

نمایش «تردید نکن هوراشیو» با بازی مهران نائل، علی تقی زاده، مهدی حاجیان، مهدی شاه پیری و بهناز نادری هر شب در ساعت 18:30 در سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان به روی صحنه می‌رود.

دیگر عوامل این نمایش 65 دقیقه ای عبارتند از فرهاد خوشه‌بر دستیار کارگردان، بهناز نیکخواه منشی صحنه، سعید بیات مدیر صحنه، رضا مهدی زاده طراحی صحنه، لیلا ابراهیمی و سپیده ابراهیمی مهر عکاس، امیر پاسنگی مدیر روابط عمومی و سمیه جودی مدیر تبلیغات.