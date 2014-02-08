تنوع و تکثر مقالات رسیده به همایش ملی شهر جهانی چشمگیر است

به گزارش خبرگزاری مهر،شهرام گیل آبادی دبیرهمایش ملی شهر جهانی و رییس مرکز ارتباطات راهبردی و امور بین الملل شهرداری تهران با اعلام این خبر گفت: در میان افرادی که چکیده مقالات خود را برای دبیرخانه ارسال کرده اند اسامی متخصصین به نامی حوزه های شهری به چشم می خورد.

دبیرهمایش ملی شهرجهانی با اشاره به اینکه برای پرهیز از دولتی شدن، برگزاری پنل های همایش به انجمن های تخصصی و دانشگاه ها سپرده شده است گفت: وقتی انجمن های تخصصی و دانشگاهیان به میدان می آیند و برگزاری پنل ها را بر عهده می گیرند؛ چون مبنای کار دولتی نیست و ملاحظه و ممیزی هم وجود ندارد، به صورت درون زا ادبیات انتقادی در کارها شکل می گیرد کمااینکه در بسیاری از آثار رسیده این ادبیات انتقادی مشهود است.

گیل آبادی درباره تنوع آثار ارسالی به دبیرخانه همایش نیز گفت: اغلب متخصصین حوزه های شهری به همایش ملی شهرجهانی رویکرد مثبت داشته اند و ما از متخصصین به نامی در حوزه های جغرافیای سیاسی، دیپلماسی شهری، ارتباطات، فرهنگ و هنر، معماری و حوزه های دیگر شهری چکیده مقاله دریافت کرده ایم و تنوع و تکثری که در آثار رسیده است می تواند مبنای منشوری باشد که قصد دارریم در پایان همایش به عنوان سند کاربردی به دستگاه های اجرایی ارائه کنیم.

او با اشاره به ویژگی های شهرهای جهانی و کلان شهرهای معروف دنیا گفت: ما در کشورمان وجوهی داریم که پاسخ لازم را از آن ها گرفته ایم، مثلا مزیت نسبی ما محتوایی است که به داشته های فرهنگی هنری ما برمی گردد و باید روی این وجوه کار مبنایی و تخصصی کنیم. او گفت یکی از اولویت های ما در همایش ملی شهر جهانی ادبیات سازی در این حوزه است.

شهرام گیل آبادی همچنین با اعلام خبر حضور برخی اساتید به نام حوزه های شهری در سطح بین الملل در همایش ملی شهر جهانی گفت: پنل های همایش با حضور متخصصین و اساتید دانشگاهی به صورت کاملا تخصصی برگزار خواهد شد اما اختتامیه همایش متفاوت خواهد بود و در مراسم پایانی با 2 شهردار، شهرهایی که در سطح جهانی معرفی شده اند به شکل ویدیو کنفرانس گفت و گو خواهیم کرد.

او در پایان گفت: همزمان با برگزاری پنل ها کتاب چکیده مقالات منتشر می شود و بعد از همایش نیز مجموعه مقالات همایش در قالب مجموعه ای مکتوب منتشر خواهد شد.

اختتامیه همایش ملی شهر جهانی 17 اسفند ماه در تالار ایوان شمس برگزار می شود و مهلت ارسال چکیده مقالات تا 25 بهمن ماه اعلام شده است. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی اینترنتی www. rpc.tehran.ir مرکز مطالعات راهبردی شهرداری تهران مراجعه کنند.