به گزارش خبرنگار مهر، تونی اولیویرا در نشست خبری قبل از دیدار روز یکشنبه تیمش برابر نفت تهران به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس سازمان لیگ گفت: بیشترین دلیلم برای بازگشت به تبریز عشق و علاقه مردم بود. من یک هفته است که به تبریز رسیدم و در چند روزی که آمده ام یک بازی برگزار شد برابر فولاد که توانستیم با پیروزی برابر این تیم به فینال برسیم. بازی آخر ما قطعا سخت تر است. ما قطعا پنج بازی لیگ برترمان باقی مانده که باید به تیم هایی که در صدر جدول هستند سه بازی کنیم و دو بازی هم با تیم های دیگر است. بعد از آن بازی های آسیایی را پیش رو داریم.

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی افزود: وقتی فصل گذشته برای اولین بار به تبریز امدم و کارم را با تراکتور شروع کردم با همان انگیزه و با همین فاکتورهایی که از قبل داشتم ادامه می دهم. همان چیزهایی که قبلا آورده بودم را این بار هم آورده ام. تجربه به عنوان یک بازیکن و یک مربی برای کمک کردن به تیم. تمام سعی و تلاشم را می کنم که تراکتورسازی برنده شود.

اولیویرا خاطرنشان کرد: ما در تیم مان هر کدام یک وظیفه داریم. کار کردن مرتب روی تمرینات و تمرکز تیم. ناگفته نماند که من نمی توانم طرز تفکر بازیکنانم را به طور کامل عوض کنم اما تلاش می کنم بتوانم از تجربه ای که دارم برای موفقیت تیم استفاده کنم و با کمک بازیکنان باعث موفقیت تیم شویم. الان تمرکز ما روی بازی یکشنبه با نفت است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تراکتورسازی بر سر دوراهی قهرمانی در جام حذفی و لیگ قرار دارد، امکان این هست که بازی با نفت را فدای بازی با مس کند گفت: الان تمرکز ما فقط روی بازی فردا با نفت است. در رابطه با برنامه ای که ما داریم فعلا تمام فکرمان دیدار با نفت است. بعد از آن به بازی با مس کرمان فکر می کنیم. دیدار با مس یک بازی متفاوت خواهد بود چرا که همیشه یک فینال به دست نمی آید. قبلا می گفتند روی کاغذ استقلال و فولاد به فینال می رسند.

تونی اولیویرا در مورد محرومان و مصدومان تراکتورسازی نیز گفت: ما فقط کیانی را به خاطر سه اخطاره بودن در اختیار نداریم.