گاز پردیس سینمایی «زندگی» در ایام جشنواره فیلم فجر قطع شد

یوسف زند، مدیر پردیس سینمایی «زندگی» درباره مشکلات پیش آمده برای این سینما در زمان نمایش آثار جشنواره فیلم فجر به خبرنگار مهر گفت: با توجه به روزهای سردی که هم‌اکنون در تهران داریم، گاز این سینما از پنجشنبه 17بهمن‌ماه تاکنون قطع شده است و با اینکه پیگیری‌های زیادی کردیم اما هنوز وصل نشده و مردم ما با سالن های سردی روبه‌رو هستند.

وی افزود: چون بلیت های جشنواره پیش‌خرید اینترنتی شده است در نتیجه مردم برای دیدن فیلم به سینما مراجعه می کنند، اما گیشه فیلم ها برای خرید با استقبال کمتری روبرو شده است. از ظهر جمعه که این سالن با سردی بسیار زیادی روبرو بود، مردم هم اعتراض کردند ما هم پیگیری های زیادی انجام دادیم ولی به نتیجه نرسیدیم. امیدوارم مسئولان هرچه سریعتر پیگیری کنند.

مدیر پردیس سینمایی «زندگی» با اشاره به سانس‌های فوق العاده این سینما گفت: چون سالن سینما در سانس آخر شب بسیار سرد است، با هماهنگی مسئولان جشنواره سانس فوق العاده شب گذشته «طبقه حساس» را به ساعت 13:00 امروز موکول کردیم. جالب است که سینما سمرقند نیز نزدیک ما است اما آنها مشکلی در این ارتباط ندارند و فقط سینمای ما با قطعی گاز روبرو است.

زند در مورد استقبال مردم از ابتدای جشنواره تاکنون از فیلم ها عنوان کرد: مردم از فیلم های «آرایش غلیظ»، «مهمان داریم» و «طبقه حساس» بسیار استقبال کردند. البته هنوز نمایش «رستاخیز» در این سینما آغاز نشده است. همچنین دیگر فیلم ها نیز با استقبال نسبتا خوبی روبرو بودند.

این پردیس سینمایی در بزرگراه آیت‌الله کاشانی، بلوار اباذر، روبه‌روی بیمارستان پیامبران واقع شده است.