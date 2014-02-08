سه قفله شدن بانکها بخش تولید را می آزارد

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش هندویی ظهر شنبه در جمع روستای انجمن های تخصصی خانه صنعت و معدن استان با بیان اینکه دیگر رمقی برای تولید باقی نمانده است، اظهار داشت: این بخش آمادگی لازم برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را ندارد.

وی با اظهار اینکه، مرحله اول هدفمندسازی یارانه ها، شوک عظیمی بر پیکر نیمه جان تولید بوده است، گفت: ناپایداری اقتصادی، رکود تورمی، وضعیت نامناسبی برای تولید ایجاد کرده است و بسته حمایتی دولت در مرحله اول نیز برای تقویت بخش تولید عملیاتی نشد و راهگشا نبوده است.

وی با یادآوری اینکه سهم 30 درصدی تولید از مرحله اول یارانه ها تخصیص نیافته است، عنوان کرد: این امر سبب از دست دادن هزاران فرصت شغلی شد و بخش عمده ای از تولید کشور را تعطیل و نیمه تعطیل کرده است.

به گفته هندویی، اکنون در شرایط کنونی بخش تولید، رمق اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را ندارد و اجرای آن سبب ایجاد مشکل برای واحدهای فعال تولیدی می شود.

رئیس خانه صنعت و معدن مازندران، تنها برنامه حمایتی دولت را پرداخت تسهیلات دانست و گفت: وام های کم بهره نیز دیگر نمی تواند تولید را نجات دهد، زیرا قوانین و بخشنامه های موجود سبب می شود تا کمتر واحدی امکان دریافت وام و تسهیلات را داشته باشد.

هندویی خواستار جبران مافات مرحله اول هدفمندی برای بخش تولید شد و گفت: بخش تولید آمادگی لازم برای اجرای مرحله دوم که سبب افزایش قیمت حامهلهای انرژی و هزنیه ها می شود را ندارد.