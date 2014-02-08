به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی امروز در حاشیه مراسم کارگاه تخصصی شهرهای جوان - بهینه‌سازی مصرف انرژی حاضر به پاسخگویی در خصوص عملکرد این وزارتخانه و سازمان راهداری در جریان بارش برف در هفته گذشته نشد.



براین اساس، وی به محض ورود به جمع خبرنگاران که در بیرون از سالن منتظر بودند حاضر به پاسخگویی نبود و وقتی با اصرار خبرنگاران مواجه شد، گفت: بگذارید دو کلام بگوییم و برویم دنبال کار و زندگی‌مان!



پس از پافشاری بیشتر خبرنگاران در پاسخ به یک مستندساز درباره موضوعات مراسم صحبت کرد. و در پاسخ به پرسشی درباره اینکه رئیس سازمان راهداری در پاسخ به پرسش مهر درباره وضعیت راه ها در استان های شمالی ابراز بی اطلاعی کرده است، گفت: من نمی دانم ایشان چه گفته است.



این در حالی است که فرسوده بودن ماشین آلات راهداری، نبود راهدارخانه در استان های شمالی و نبود مدیریت درست در این بخش از عوامل مسدودیت راه‌ها در استان‌های شمالی بودند.