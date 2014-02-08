افتتاح 289 پروژه عمرانی با اعتبار 1200 میلیارد تومان در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رستمی ظهر شنبه در آئین افتتاح 525 واحد مسکونی در شهر جدید عالی‌شهر با تبریک به مناسبت دهه مبارک فجر اظهار داشت: طرح‌های بسیار خوبی به مناسبت دهه مبارک فجر در استان بوشهر به بهره‌برداری رسیده است و چندین پروژه دیگر نیز در روزهای آینده افتتاح می‌شود.

وی از افتتاح 289 پروژه عمرانی در استان بوشهر طی مبارک فجر خبر داد و خاطرنشان ساخت: برای اجرای این طرح‌ها بیش از یک هزار و 200 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر تصریح کرد: همچنین طی دهه مبارک فجر طرح‌های بسیار خوبی نیز در استان بوشهر کلنگ‌زنی می‌شود که برای اجرای انها 295 میلیارد ریال اعتبار هزینه خواهد شد.

واگذاری بخشی از واحدهای مسکونی به مددجویان بهزیستی

وی تاکید کرد: این طرح‌های در فصول مختلف عمرانی در شهرها و روستاهای استان بوشهر اجرا می‌شوند که بهره‌برداری از این طرح‌ها نقش بسیار مهمی در توسعه و عمران آبادانی استان بوشهر خواهد داشت.

رستمی در ادامه با اشاره به افتتاح 525 واحد مسکونی در شهر جدید عالی‌شهر، خاطرنشان ساخت: 75 واحد از این تعداد واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی واگذار خواهد شد.

وی با اشاره به برخی از ویژگی‌های این واحدهای مسکونی، بیان داشت: این واحدها در 34 بلوک سه طبقه با متراژ 70 تا 80 متری ساخته شده است.

