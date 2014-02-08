مدیران استانی برای جذب اعتبارات و امکانات بیشتر باید در سطوح ملی تلاش مضاعف داشته باشند

ایرج ندیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مولفه های همچون تشخیص درست، جامعیت عمل، تصمیم گیری به موقع و نتیجه گیری صحیح باید در تمامی امور مدنظر باشد.

وی همچنین بر لزوم تدوین نقشه راه بخش کشاورزی گیلان تاکید کرد و اظهارداشت: برای رشد و تعالی جامعه باید نخست معضلات و مشکلات شناسایی شود.

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی گفت: پاتوق مدیران باید تهران باشد تا بتوان برای استان امتیاز، اعتبار و امکانات بیشتری جذب کنند.

وی افزود: با تعامل و همیاری نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و مسئولان می توان به توسعه استان امیدوار بود.

ندیمی ادامه داد: ظرفیت های خوبی برای توسعه استان وجود دارد بنابراین باید از این ظرفیت ها به درستی استفاده کرد.