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۱۹ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۴۰

ندیمی:

مدیران استانی برای جذب اعتبارات و امکانات بیشتر باید در سطوح ملی تلاش مضاعف داشته باشند

مدیران استانی برای جذب اعتبارات و امکانات بیشتر باید در سطوح ملی تلاش مضاعف داشته باشند

لاهیجان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی گفت: مدیران استانی برای جذب اعتبارات و امکانات بیشتر باید در سطوح ملی تلاش مضاعف داشته باشند.

ایرج ندیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مولفه های همچون تشخیص درست، جامعیت عمل، تصمیم گیری به موقع و نتیجه گیری صحیح باید در تمامی امور مدنظر باشد.

وی همچنین بر لزوم تدوین نقشه راه بخش کشاورزی گیلان تاکید کرد و  اظهارداشت: برای رشد و تعالی جامعه باید نخست معضلات و مشکلات شناسایی شود.

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی گفت: پاتوق مدیران باید تهران باشد تا بتوان برای استان امتیاز، اعتبار و امکانات بیشتری جذب کنند.

وی افزود: با تعامل و همیاری نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی  و مسئولان می توان به توسعه استان امیدوار بود.

ندیمی ادامه داد: ظرفیت های خوبی  برای توسعه استان وجود دارد بنابراین باید از این ظرفیت ها به درستی استفاده کرد.

کد مطلب 2231913

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