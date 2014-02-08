گونترگراس، اورهان پاموک و آریل دورفمن علیه پوتین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، بیش از 200 نویسنده که گونتر گراس برنده نوبل از آلمان، مارگارت آتوود از کانادا و جاناتان فرانزن از آمریکا در میان آنها حضور دارند، می گویند پوتین از این قوانین و مخالفت با همجنسگرایی برای انگ زدن به مخالفان خود استفاده می‌کند.

این نامه اعتراضیه که در آستانه مراسم المپیک زمستانی در سوچی روسیه امضا شده، پنج شنبه در سایت گاردین منتشر شد. این در حالی است که ورزشکاران و روزنامه نگارانی از سراسر جهان در ناحیه دریای سیاه جمع شده‌اند تا در المپیک زمستانی روسیه حضور یابند.

در این نامه نوشته شده که این قوانین در حقیقت ابزاری هستند که نویسندگان را تهدید می‌کنند و آزادی آن‌ها را زیر سوال می‌برند.این نویسندگان نوشته‌اند نمی توانیم شاهد این باشیم که نویسندگان و روزنامه‌نگاران در روسیه تحت فشار باشند تا سکوت کنند و یا در خطر دستگیری باشند، فقط به این دلیل که می خواهند افکارشان را بیان کنند.

علاوه برگونتر گراس نویسنده برنده نوبل از آلمان، سه نویسنده برنده نوبل دیگر نیز این نامه را امضا کرده‌اند که شامل ول سوینکا از نیجریه، الفریده یلینک از اتریش و اورهان پاموک از ترکیه هستند. چهره های بزرگی از دنیای ادبیات شامل آریل دورفمن نویسنده شیلیایی، کارول آن دافی ملک الشعرای بریتانیا، ادوارد آلبی نمایشنامه نویس آمریکایی، جولیان بارنز برنده جایزه بوکر، ایان مک اوان نویسنده بریتانیایی، نیل گیمن نویسنده آمریکایی و نیز لودمیلا اولیتسکایا نویسنده روسی این نامه را امضا کرده اند.

هر یک از آنها بر بخشی از این نامه تاکید کرده‌اند از جمله نیل گیمن می گوید من به آزادی بیان اعتقاد دارم، آزادی صحبت، آزادی نوشتن، آزادی بحث کردن، چه موافق باشی و چه مخالف – اینها نشان دهنده این هستند که ما انسان هستیم.

اولیتسکایا اولین نویسنده زن برنده جایزه بوکر روسیه نیز در این باره گفت مقامات روسی همواره سعی می کنند تا یک فرهنگ ایئولوژیک را به جامعه تحمیل کنند و قصد دارند به این ترتیب همچنان روش پروپاگاندای دوره شوروی را ادامه دهند.

این نامه را 217 نویسنده از سراسر جهان امضا کرده‌اند و از طریق آن از مقامات روسیه خواسته‌اند تا در برابر این قوانین تجدید نظر کنند. جفری اویژنیدس، الی اسمیت، جاستن گاردر، ما جین نویسنده چینی، و الیف شفق نویسنده ترکیه از دیگر امضا کنندگان این نامه هستند.

مقامات روسی چنین قوانینی را تایید نمی کنند و اعتقاد دارند کسی به دلیل این مسایل در روسیه دستگیر و زندانی نمی‌شود.