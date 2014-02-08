بیمارستان سيار ۵۰ تختخوابی سنندج افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه در هشتمین روز از دهه فجر انقلاب اسلامی این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال در سنندج به افتتاح رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان در اين مراسم اظهار داشت: این پروژه از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به استان تکمیل و به بهره‌ برداری رسیده است و یک طرح منحصربه فرد است که شامل امکانات پزشکی شامل کانکس بازشونده، کانکس رادیولوژی و آزمایشگاه سیار، اتاق عمل و بخش آی ‌سی‌ یو است که در پنج چادر ۴۰ متری بادی مجهز به سیستم گرمایش و سرمایش ساخته شده است.

طیب قدیمی بیان کرد: این چادر قابلیت استقرار در هر منطقه را دارد و انواع عمل‌ های جراحی در آن انجام می‌ شود و محل نگهداری و مراقبت ویژه از بیماران اورژانسی و بدحالان را نيز دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان ادامه داد: کشور ما در معرض ۳۱ نوع بلای طبیعی قرار دارد و به همين دليل محل وقوع حوادث غیرمترقبه است که اين وضعيت لزوم داشتن امکانات را افزایش می دهد.

قدیمی افزود: این بیمارستان کاملا ساخت داخل است و با کمک بیمارستان بعثت و وابسته به وزارت دفاع طراحی و اجرا شده است و انتظار مي رود كه بتوانيم از ظرفيت هاي اين چنين در زمان وقوع حوادث غيرمترقبه استفاده كنيم.

وی بیان کرد: ساخت این بیمارستان ارتباطی مناسب بین صنعت و دانشگاه است که با تقویت اين مهم و حمایت جدی از همکاری این دو بخش می‌ تواند گامی برای توليدات بیشتر انجام شود.

قدیمی افزود: این بیمارستان در سایر شهرستان‌ های استان هم استقرار می‌ یابد و در هر لحظه امکان ارائه خدمات بهداشتی را ممکن می‌ کند.

فرصت هاي بهتري براي شكوفايي استعدادهاي جوانان فراهم شود

استاندار کردستان نیز طی سخنانی در این مراسم دادن فرصت مناسب به جوانان را از بهترین شرایط و امکانات برای رسیدن به توسعه و شکوفایی دانست و گفت: بايد فرصت هاي بهتري در راستاي توسعه همه جانبه استان كردستان فراهم شود.

عبدالمحمد زاهدی بیان کرد: فراهم کردن فضا و امکانات برای حضور جوانان می‌ تواند زمینه‌ ساز رشد و توسعه در مناطق مختلف کشور شود و با حضور متخصصین و بها دادن به خلاقیت آنها می ‌توان نیاز و وابستگی به خارج را تقلیل داد.

وی افزود: جوانان با هوشمندی، خلاقیت و درایت خود می‌ توانند دانش خود را کاربردی کنند و با توجه به قرار گرفتن کشور در یک نقطه حادثه خیز آمادگی و دانش و علم در کلیه زمینه ‌ها را ارتقا دهند تا موجب تعالی شود.

زاهدی عنوان کرد: ارزشمندترین مورد در این مسیر وابستگی و تکیه به دانش، علم و توانایی افراد و جوانان خودمان است و انتظار مي رود كه در اين راستا تمامي ادارات و سازمان هاي دولتي مشاركت داشته باشند.

وی بومی سازی دانش و علم را یک گام موثر در تعالی و توسعه معرفی کرد و یادآور شد: توجه به بهداشت و مسائل مربوط به حوزه پزشکی در مناطق مختلف برای ارتقا میزان سلامت مردم الزامی است و توجه به آن ضرورت دارد و باید به صورت کامل از تبدیل این دانش و علم به فناوری کمک و حمایت شود.