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۱۹ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۲۶

حجت الاسلام بهرامی:

پیشگیری از وقوع جرم حافظ سرمایه های کشور است

پیشگیری از وقوع جرم حافظ سرمایه های کشور است

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه تهذیب انسانها از اهداف انبیاء بوده است گفت: پیشگیری از وقوع جرم حافظ سرمایه های کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد کاظم بهرامی پیش از ظهر شنبه در همایش استانی پیشگیری از وقوع جرم خراسان جنوبی اظهارکرد: پیشگیری رات تر، کم هزنه تر و آسان تر از درمان است.

 وی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم حافظ سرمایه های کشور است، بیان داشت: هر جرمی موجب اتلاف سرمایه های مادی و معنوی است.

 وی با بیان اینکه افسران و سربازان سرمایه های نیروهای مسلح هستند، بیان کرد: ارتکاب به جرم هر فرد یعنی یک سرمایه را از دست داده ایم.

 وی با تاکید بر اینکه تهذیب انسانها از اهداف انبیاء بوده است، ادامه داد: پیشگیری از وقوع جرم از اهداف انبیا بوده تا انسانها دچار گمراهی نشوند.

رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه موضوع قتل و خودزنی در نریوهای مسلح باید مور توجه قرار گیرد، تصریح کرد: قتل و خود زنی را نباید ساده بگیریم.

حجت الاسلام بهرامی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم مسئولیت و وظیفه همه است، ادامه داد: علل را باید شنسایی کنیم و راهکارهای عملیاتی ارائه کنیم.

 وی با بیان اینکه تحقیر و تبعیض می تواند یکی از عوامل قتل و خود زنی باشد، عنوان کرد: هرکسی موجب تحقیر و تبعیض شد باید با او برخورد شود.

رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه قتل نفس خیلی مهم است، ادامه داد: این موجب می شود تا مردم و خداوند نارضی باشند و این زخم و جراحت باید از پیکره جامعه اسلامی زدوده شود.

کد مطلب 2231940

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