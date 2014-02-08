به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد کاظم بهرامی پیش از ظهر شنبه در همایش استانی پیشگیری از وقوع جرم خراسان جنوبی اظهارکرد: پیشگیری رات تر، کم هزنه تر و آسان تر از درمان است.

وی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم حافظ سرمایه های کشور است، بیان داشت: هر جرمی موجب اتلاف سرمایه های مادی و معنوی است.

وی با بیان اینکه افسران و سربازان سرمایه های نیروهای مسلح هستند، بیان کرد: ارتکاب به جرم هر فرد یعنی یک سرمایه را از دست داده ایم.

وی با تاکید بر اینکه تهذیب انسانها از اهداف انبیاء بوده است، ادامه داد: پیشگیری از وقوع جرم از اهداف انبیا بوده تا انسانها دچار گمراهی نشوند.

رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه موضوع قتل و خودزنی در نریوهای مسلح باید مور توجه قرار گیرد، تصریح کرد: قتل و خود زنی را نباید ساده بگیریم.

حجت الاسلام بهرامی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم مسئولیت و وظیفه همه است، ادامه داد: علل را باید شنسایی کنیم و راهکارهای عملیاتی ارائه کنیم.

وی با بیان اینکه تحقیر و تبعیض می تواند یکی از عوامل قتل و خود زنی باشد، عنوان کرد: هرکسی موجب تحقیر و تبعیض شد باید با او برخورد شود.

رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه قتل نفس خیلی مهم است، ادامه داد: این موجب می شود تا مردم و خداوند نارضی باشند و این زخم و جراحت باید از پیکره جامعه اسلامی زدوده شود.