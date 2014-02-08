لزوم ترویج معماری ایرانی در خوزستان/ برنامه ریزی برای تردد قایق های شخصی در کارون

به گزارش خبرنگار مهر، عبد الحسن مقتدایی پیش از ظهر امروز در مراسم کلنگ زنی پروژه تعریض پل سوم کیانپارس که با حضور جمعی از مسئولان استانی برگزار شد، اظهار کرد: تعریض پل شهید سردار دقایقی یک کار عظیم با سرمایه گذاری کلان است به همین علت به جای استفاده از عنوان تعریض پل باید این پروژه را احداث یک پل جدید نام گذاری کنیم.



وی افزود: استان خوزستان نیازمند پروژه های عمرانی فراوان با هدف بهسازی شهری است و احقاق این موضوع به تعامل بیشتر شورای برنامه ریزی استانداری خوزستان با شهرستان ها بستگی دارد.



استاندار خوزستان با اشاره به اینکه تنها دو موضوع فکر نو و فعالیت های عمرانی در تاریخ ماندگار خواهند شد، اظهار کرد: افراد صاحب فکر و اندیشه نو باید در بخش نرم افزاری و برنامه ریزی نیز فعال باشند. همچنین افرادی که فعالیت های عمرانی انجام می دهند باید در فکر انجام پروژه های عمرانی ماندگار و متناسب با فرهنگ کشور باشند تا در همین راستا از هدر رفتن سرمایه جلوگیری شود.



احداث یک میدان در هر شهرستان برای تجمعات مردمی



مقتدایی تصریح کرد: طرحی مبنی بر احداث یک میدان در هر شهرستان به منظور تجمع مردم در مناسبت های مختلف در شورای برنامه ریزی استانداری خوزستان در حال بررسی است و من پیشنهاد می دهم که در ساخت این میدان ها از مصالحی مانند سنگ استفاده شود تا امکان حک کردن نام شهدای هر شهرستان بر روی این سازه وجود داشته باشد.



وی با بیان اینکه، معماری ایرانی باید ترویج داده شود، گفت: متاسفانه توجهی به معماری ایرانی در ساخت و طراحی سازه های استان خوزستان نشده و هیچ سازه ای در این چند سال اخیر با این سبک ساخته نشده است.



استاندار خوزستان با تاکید بر ساخت میادنی با نماد فرهنگی استان خوزستان گفت: ما در استان از ظرفیت بزرگی به نام رود خانه کارون بهره مند هستیم که می توانیم با استفاده از این ظرفیت فضای مفرح و شاد را برای خانواده های خوزستانی فراهم کنیم.



وی افزود: ما باید بستر های لازم مانند ساخت اسلکه، ایستگاه برای تردد کشتی و قایق های شخصی در کارون را فراهم کنیم تا با این کار در کنار ایجاد محیط ارام و مفرح برای شهروندان از ظرفیت های پنهان کارون استفاده کنیم.

