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۱۹ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۰۳

غریوی:

251 نفر در بناب از بیمه بیکاری استفاده می کنند/ رتبه دوم اشتغالزایی استان برای بناب

251 نفر در بناب از بیمه بیکاری استفاده می کنند/ رتبه دوم اشتغالزایی استان برای بناب

بناب – خبرگزاری مهر: معاون اجتماعی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی گفت: بیکاری در بناب نسبت به سایرشهرستان های استان آمار کمتری دارد به طوریکه در این شهرستان تنها 251 نفر از بیمه بیکاری استفاده می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد غریوی شنبه نیز در جشن گرامیداشت ایام الله دهه فجر در بناب اظهار داشت: با وجود مشکلات فراوان اقتصادی درکشور، با تدابیر مسئولان شهرستان وهمچنین همکاری خوب مدیران واحدهای تولیدی، هیچ واحد تولیدی در شهرستان بناب تعطیل نشد.

وی با بیان اینکه بیکاری دراین شهرستان نسبت به سایرشهرستان ها ازآمار کمتری برخوردار است، گفت: اختلاف کار و کارگری در بناب درسطح خیلی پایینی قراردارد و تعداد پرونده های  مطرح در مراجع درسطح پایینی است.

معاون اجتماعی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی خاطر نشان کرد: هم اکنون تنها 251 نفر درشهرستان بناب از بیمه بیکاری استفاده می کنند که امیدواریم با تلاش هایی که در حال انجام است، این رقم را به صفر کاهش دهیم.

غریوی در پایان به میزان اشتغال زایی صورت گرفته در بناب اشاره و تصریح کرد: سهم اشتغال این شهرستان در سال جاری دو هزار و 224 نفر است که با تحقق 97 درصدی اشتغال زایی، شهرستان بناب رتبه دوم اشتغال زایی را درسطح استان به خود اختصاص داده است.

کد مطلب 2231980

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