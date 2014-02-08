آغاز توزیع کارت آزمون ارشد 93 از بعدازظهر فردا/ جزئیات نحوه رفع نقص

به گزارش خبرنگار مهر، زمان برگزاری آزمون باتوجه به شرايط نامساعد جوي در اغلب استانهاي كشور در طول هفته گذشته بنابه درخواست داوطلبان، خانواده هاي آنان و مسئولين استاني مبني بر عدم امكان حضور و يا مشكلات حضور بموقع داوطلبان در جلسه آزمون، تغيير يافته بود و از این رو جزئیات جدید برای دریافت کارت از سوی سنجش اعلام شد.

برگزاري آزمون و پرينت كارت شركت در آزمون

آزمون براي ‌136 كدرشته‌‌ امتحاني‌ در نوبت صبح و بعدازظهر روزهاي چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه‌ 23، 24 و 25 بهمن‌ماه 92 و براساس اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون رشته امتحاني مربوط برگزار می شود. داوطلبان‌ متقاضي‌ هر يك‌ از كدرشته‌هاي امتحاني‌ لازم‌ است‌ به نشاني مندرج بر روي كارت شركت در آزمون مراجعه کنند.

كارتهاي پرينت شده قبلي (كارتهايي كه در هفته قبل داوطلبان پرينت کرده اند) به هيچ وجه معتبر نيست (باطل است) و داوطلبان بايد مجدداً اقدام به پرينت كارت ورودي خود کنند.

داوطلبان مي توانند از بعدازظهر روز يكشنبه 20 بهمن 92 برای مشاهده و پرينت كارت به سايت سازمان به آدرس www.sanjesh.org مراجعه کنند. داوطلبان لازم است براساس مشخصات شناسنامه‌اي (نام‌، نام‌خانوادگي، شماره شناسنامه، سال تولد) و مشخصات ثبت‌نامي (شماره پرونده و كد رهگيري) نسبت به پرينت كارت شركت در آزمون اقدام کنند.

براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت جديد شركت در آزمون و همچنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامي است. لذا كليه داوطلبان بايد شخصاً براي پرينت كارت شركت در آزمون اقدام کنند.

آن دسته از داوطلباني كه علاوه بر كد رشته امتحاني اصلي متقاضي شركت در يكي از 66 كدرشته امتحاني به عنوان رشته امتحاني دوم نيز بوده‌اند، باید كارت شركت در آزمون رشته امتحاني دوم خود را نيز از سايت اين سازمان پرينت و به آدرس حوزه امتحاني مندرج بر روي كارت مراجعه کنند.

برگزاری انحصاری آزمون 6 کد رشته در تهران و یک کد رشته در قم و مشهد

آزمون‌ كدرشته‌‌هاي امتحاني 1129 (زبان و ادبيات اردو)، 1154 (مطالعات دفاعي استراتژيك)، 1155 (اطلاعات استراتژيك)، 1156 (آماد)، 1157 (مديريت بحران)، 1287 (مهندسي طراحي محيط زيست)، 1356 (نمايش عروسكي) و ‌‌1360 (مجموعه موسيقي‌)، منحصراً در شهرستان تهران‌ برگزار می شود. داوطلبان‌ هريك از كد‌رشته‌هاي امتحاني مذكور ضرورت‌ دارد براساس‌ آدرس و تاريخ مندرج بر روي كارت شركت در آزمون به حوزه امتحاني مربوط در شهرستان تهران مراجعه کنند.

آزمون كدرشته امتحاني 1152 (مجموعه مدرسي الهيات و معارف اسلامي) منحصراً در شهرهاي مقدس مشهد و قم برگزار مي‌شود. لذا حوزه امتحاني داوطلبان اين كدرشته امتحاني با توجه به استان محل اقامت آنان (براساس تقاضانامه ثبت‌نامي تكميلي توسط داوطلبان) تعيين شده است كه لازم است اين داوطلبان با توجه به آدرس درج شده بر روي كارت شركت در آزمون خود به حوزه امتحاني مربوط مراجعه کنند.

محل برگزاري آزمون براي 6 كدرشته امتحاني شامل كدرشته‌هاي امتحاني 1147، 1149‌،‌1150‌، 1151، 1153و‌ 1158 كه ثبت‌نام آنها توسط دستگاههاي اجرايي ذيربط و با هماهنگي اين سازمان صورت گرفته در شهرستان تهران خواهد بود و از طريق اطلاعيه‌اي كه هريك از ارگانهاي ذيربط صادر می کند آزمون اين كدرشته‌ها در تاريخهاي پيش‌بيني شده برگزار خواهد شد. براي اين دسته از داوطلبان كارت شركت ‌در ‌آزمون از طريق سايت سازمان صادر نشده است.

تغییر آدرس حوزه های امتحانی و لزوم پرینت کارت جدید

تاكيد بر اينكه كارتهاي قبلي فاقد اعتبار است (باطل است) و لذا بايد حتماً كارت جديد پرينت شود .

از آنجائي كه بعضاً آدرس محل برگزاري (حوزه امتحاني) داوطلبان تغيير يافته است . لذا ملاك آدرس محل برگزاري آزمون، آدرس مندرج در كارت ورودي جديد است. چنانچه داوطلبي كارت جديد خود را پرينت نکند و با كارت قبلي به حوزه امتحاني مراجعه كند از ورود داوطلب به حوزه ممانعت به عمل خواهد آمد.

كنترل مندرجات كارت شركت در آزمون

چنانچه داوطلبان مغايرتي در کارت خود مشاهده کنند باید به شرح زير اقدام كنند.

در صورتی که زبان‌ خارجي‌ مندرج‌ در كارت‌ شركت در آزمون داوطلبي با زبان‌ خارجي‌ وي‌ در ثبت‌نام‌ اينترنتي انجام شده، مغايرت‌ دارد، يا در رابطه با معلوليت (نابينا، ناشنوا و معلول) اختلافي مشاهده مي‌شود، ضروري است داوطلب از روز دو‌شنبه 21 بهمن تا روز سه شنبه 22 بهمن از ساعت 8:00 تا 12:00 و 14:00 تا 17:00 به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه کنند.

درصورتي كه‌ در رابطه‌ با ساير مندرجات‌ كارت شركت در آزمون از جمله تاريخ فارغ‌التحصيلي، موسسه فارغ‌التحصيلي، معدل دوره كارشناسي (معدل براساس مفاد بند « هـ » مندرج در اين اطلاعيه) و با توجه‌ به‌ ثبت‌نام اينترنتي انجام شده، اشكالي‌ مشاهده‌ مي‌شود، لازم است جهت اصلاح مورد يا موارد مذكور از طريق لينك مربوط حداكثر تا تاريخ 25 بهمن ماه 92 منحصراً به سايت اينترنتي سازمان قسمت ويرايش اطلاعات كارت مراجعه و از آن طريق اقدام شود.

داوطلبان شركت‌كننده چنانچه متقاضي اعمال بند مربوط به گزينش در رشته‌هاي دانشگاه پيام‌نور و موسسات غيرانتفاعي هستند لازم است در زمان تكميل فرم انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (ارديبهشت‌ماه سال 1393) در اين خصوص طبق اعلام اين سازمان اقدام کنند.

داوطلبانی که موفق به مشاهده و پرینت کارت شرکت در آزمون خود نشوند ضرورت دارد برای پیگیری موضوع در زمانهای اعلام شده به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رنفع نقص مطابق جدول مربوطه مراجعه کنند.