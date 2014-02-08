47 پروژه در شهرستان آوج افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز شنبه در مراسمی با حضور مرتضی روزبه استاندار، منوچهر حبیبی معاون عمرانی استاندار، مدیران دستگاههای اجرایی، موسوی فرماندار شهرستان آوج بهره برداری از چند طرح عمرانی، خدماتی و آموزشی در شهرستان آوج آغاز شد.

همزمان با هشتمین روز از دهه مبارک فجر بهره برداری از 15 واحد مسکن مهر و 45 واحد خرده مالکین در شهر آوج و آبگرم با 25 میلیارد ریال اعتبار افتتاح شد.

طرح هادی 9 روستا با سه میلیارد و 100 میلیون ریال و آبرسانی به هفت روستا از دیگر طرح های افتتاح شده در دهه فجر در شهرستان آوج بود.

همچنین کلنگ اجرای طرح آبرسانی به سه روستا از توابع آوج به زمین زده شد.

برای اجرای آبرسانی به 10 روستا هفت میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شده است.

شبکه دیجیتال در شهر آبگرم را افتتاح شد

با راه اندازی این شبکه که با دو میلیارد ریال اعتبار راه اندازی شده 20 شبکه تلویزیونی و 20 شبکه رادیویی در شهرستان آوج به صورت دیجیتال قابل دریافت است.

کارگاه آموزشی قالیبافی در آوج هم توسط استاندار و مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان قزوین افتتاح شد.

این کارگاه که با 10 دار قالی راه اندازی شده 700 میلیون ریال هزینه داشته و 20 نفر از فرزندان مدجویان می توانند در رشته قالیبافی آموزش ببینند.

شبکه برق 20 ولت آوج به آبگرم هم هم به طول 35 کیلومتر با 25 میلیارد ریال اعتبار با حضور استاندار قزوین افتتاح شد.

27 پروژه دهیاری در شهرستان آوج افتتاح شد

این طرح ها شامل ساختمان دهیاری، آسفالت معابر، جدول گذاری، غسالخانه و سایر پروژه های عمرانی است که برای اجرای آنها 20 میلیارد ریال هزینه شده است.

استاندار قزوین در سفر یک روزه به شهرستان آوج ضمن حضور در مزار شهدا و نثار شاخه های گل نسبت به شهدا ادای احترام کرد.

دیدار با امام جمعه آوج و مردم شهرستان از دیگر برنامه های سفر استاندار به این شهرستان است.

دو پروژه تعاون روستايي در شهرستان آوج به بهره برداری رسید

ناطق معين الدين مدیر تعاون روستایی استان قزوین در این باره اظهارداشت: به مناسبت ايام خجسته دهه فجر تاكنون چهار طرح تعاون روستايي در سطح استان به بهره برداري رسيده است.

وي بیان کرد: دو طرح جديد نيز امروز در شهرستان آوج به بهره برداري رسيد.

معين الدين با اشاره به اين طرحها افزود: افتتاح دفتر كار جديد واحد اعتباري و پست بانک شركت تعاون روستايي سعيد واقع در روستای اردلان با اشتغالزايي چهار نفر و راه اندازي دفتر كار شركت تعاوني مرغداران در شهر آبگرم با اشتغالزايي يک نفر از جمله طرح هاي افتتاح شده در شهرستان آوج در حوزه تعاون روستايي است.

مدیرتعاون روستایی شهرستان قزوین بیان کرد: با توجه به اهميت خريد تضميني گندم و نقش اين محصول در تامین امنيت غذايي كشور اين مسئوليت خطير در سال آينده به سازمان تعاون روستايي و شبكه گسترده تعاوني ها واگذار شده است.

وي افزود: ظرفيت انبارها و سيلوهاي استان بيش از پيش بيني خريد گندم است و با استعانت از خداوند و بهره گيري از همه قابليتها و ظرفيت هاي موجود در سازمان و شبكه گسترده تعاوني ها و تشكلهاي بخش كشاورزي وظايف محوله و اعمال نظارت مستمر بر روند خريد گندم، ذخيره سازي، نگهداري و معاملات گندم بر اساس شرح وظايف به درستي انجام مي شود.