آب شرب 35 هزار مشترک روستایی مازندران وصل شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید عبداللهی بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه، در حادثه بارش شدید برف، آب شرب 145 روستای غرب استان قطع شده بود، اظهار داشت: درحال حاضر آب شرب تمامی این روستاها برقرار شده است.

وی ضمن اشاره به تشکیل ستاد بحران افزود: با تشکیل این ستاد و اعزام 15 اکیپ عملیات کمک رسانی به مناطق بحران زده آغاز شد و با توجه به بارش بیش از دو متری برف امکان دسترسی به روستاها ممکن نبود اما با تلاش همه گروهها موفق به رفع مشکلات شدیم.

وی عنوان کرد: در این مدت، با مشارکت استانهای معین و ارسال 26 دستگاه تانکر آبرسانی، ارسال آب بسته بندی و بهره گیری از توان امدادی توانستیم از فشار بحران بکاهیم و آب شرب مورد نیاز روستاییان را در اختیارشان قرار دهیم.

عبداللهی با اشاره به طرح های دهه فجر، آبرسانی به مجتمع آبرسانی «سنگ کتی» قائمشهر را از جمله طرح ها بیان کرد و گفت: برای اجرای این پروژه بیش از پنج میلیارد و 311 میلیون ریال هزینه شده است و 10 روستای منطقه از نعمت آب آشامیدنی بهره مند شده است.

وی اجرای هفت کیلومتر خط انتقال، ساخت یک باب مخزن زمینی، حفر یک حلقه چاه عمیق را از جمله اقدامات انجام شده برای اجرای این طرح بیان کرد.