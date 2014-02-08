150 میلیارد تومان برای تکمیل زیرساختهای شهرکهای صنعتی مازندران نیاز است

عباسعلی وفایی نژاد در حاشیه جشنواره استانی از ایده تا محصول در آمل در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه وظیفه شرکت های صنعتی است ایجاد زیرساخت ها برای شرکت های اقتصادی و صنایع در استان است،اذعان داشت:محور های مورد تاکید امسال شرکت های صنعتی به پنج محور است.

این مسول اولین محور را درست کردن زیرساخت های سوخت شهرک های صنعتی عنوان کرد و افزود: گاز سوخت پاکی است که از دو جنبه مهم است هم از نظر قیمت و هم از نظر حفظ محیط زیست،وی تصریح کرد: 22 شهرک در استان دارای گاز است و 4 شهرک دیگر نیز تا پایان امسال به خطوط گاز وصل می شوند.

مدیرعامل شهرک های صنعتی مازندران، دومین محور را ایجاد تصفیه خانه در شهرک های صنعتی اعلام کرد و بیان داشت: استقرار تصفیه خانه ها در شهرک های صنعتی دومین محور مهم است و نیز چهار تصفیه خانه در شهرکه ای صنعتی استان در دست اجرا است.

وفایی نژاد گفت: محور سوم در توسعه شهرک ها ایجاد زیرساخت ها برای شهرک های صنعتی است و شهرک هایی که محور های زیرزمینی آن ها کامل باشد نیازمند راه های مواصلاتی است که در دست اجرا است و محور چهارم نیز بحث واگذاری زمین به شرکت های سرمایه گزار در شهرک های صنعتی و شرکت های که قرارداد اخذ دریافت زمین را دارند،وی خاطرنشان کرد: در 10 ماه گذشته 100 واحد سرمایه گذار با این شرکت ها قرارداد بسته است که حدود 45 هکتار به این ها واگذار شده است.

مدیر شهرک های صنعتی محور پنجم را که از مهمترین محورها است را ارتباط صنعت و دانشگاه اعلام و عنوان کرد: یکی از مهمترین پارامتر های که شرکت های صنعتی استان پیگیر آن هستند بحث ارتباط صنعت و دانشگاه است.



این مسول حمایت از خوشه های صنعتی را در مازندران از جمله خدماتی اعلام کرد که صورت گرفته است و ادامه داد: در استان مازندران 39 خوشه اقتصادی شناسایی شده است که از این مقدار چهار خوشه عملیاتی شده است که خوشه گل و گیاه نوشهر و چالوش،ماهی قزل آلا آمل از خوشه های عملیاتی این شرکت ها است.